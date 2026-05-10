强化入境旅客筛查 严防汉坦病毒传播

越通社河内——落实卫生部预防疾病局于2026年5月5日发布关于加强汉坦病毒疾病监测与防控的第666/PB-BTN号紧急通知指导意见，河内市卫生局要求河内市疾病预防控制中心（CDC）主动更新并密切关注全球疫情形势信息，以便及时向卫生局参谋指导开展符合实际情况的防疫措施；加强对内排国际机场口岸入境及中转旅客健康状况的严密监测，旨在及早发现感染病例或疑似病例，从而在口岸及时进行隔离和处置。



河内市卫生局指示该中心加强对交通工具及货物的监测与检疫活动，旨在及早发现并及时处理带有或疑似带有汉坦病毒病原体及媒介生物的工具和货物；根据卫生部的指导，继续在口岸开展鼠类监测与控制工作；主动开展口岸传染病控制人员及医疗检疫员培训工作等。



2026年5月10日，邮轮MV Hondius停靠在西班牙加那利群岛（Canary Islands）特内里费岛（Tenerife）的格拉纳迪亚港（Granadilla）。图自越通社

河内市卫生局要求辖区内各公立和私立医院主动审查并准备好充足的药物、化学品、生物制品及消耗性物资，以服务于诊断和治疗活动，随时应对出现病例的情况；做好收治工作，实行早期诊断、隔离及积极治疗，最大限度减少重症和死亡病例，并严格执行医疗机构内患者及陪护人员的防范感染措施；开展单位内医务人员培训，提高其对汉坦病毒感染病例的诊断、护理、治疗、急救及重症监护能力。

据世界卫生组织的信息，从2026年4月1日至5月4日，在一艘从阿根廷出发经南大西洋航行的邮轮上记录到了一起严重急性呼吸道疾病聚集性病例。截至2026年5月4日，已报告7例病例（2例确诊感染汉坦病毒，5例疑似病例），其中包括3例死亡、1例危重和3例轻症。船上共有来自23个国家的147人（包括88名游客和59名船员）；目前在相关的乘客和船员名单中尚未记录有越南公民。（完）