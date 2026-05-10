从守护薪火到焕新舞台：胡志明市传统戏剧的复兴之路

尽管面临时代更迭与市场选择的冲击，胡志明市传统戏剧并未走向沉寂。在剧场社会化力量的协同推动下，陈友庄改良戏剧院、胡志明市传统戏曲艺术剧院等艺术殿堂持续坚守舞台、守护薪火。从经典剧目的创新演绎，到推动非遗走进校园、融入旅游发展，多元探索正不断重塑传统艺术的发展路径，展现出民族艺术在城市进程中的韧性与生命力。

对于陈友庄改良戏剧院而言，让舞台“灯火常亮”已成为核心使命。剧院在复排《梅岭鼓声》《杨云娥太后》等经典作品的同时，积极打造具有时代气息的新剧目，推动改良戏在当代语境中实现表达更新与价值延续。

胡志明市陈友庄改良戏剧院院长、优秀艺术家潘国杰：“在新题材创作方面，我们已组建专业团队，推出契合时代需求、兼具教育意义和革命传统价值的作品。同时，我们也积极支持社会化与民营改良戏团发展，共同打造多元艺术生态，让胡志明市成为改良戏的重要汇聚地，更好服务观众。”

剧院长盛不衰的另一动力，来自以人民艺术家陈教为代表的“黄金一代”。他们不仅在经典剧目中塑造了众多标志性角色，也始终致力于传承艺术规范与精神内核，为传统艺术延续民族风骨。

人民艺术家陈教：“多年的实践让我更加坚定，改良戏不仅是一种艺术形式，更是一种精神滋养。让它焕发新光彩，是所有仍活跃在舞台上的艺术家共同的责任。”

在改良戏持续发展的同时，从剧也在探索“再激活”的路径。胡志明市传统戏曲艺术剧院不断创新表达方式，打造面向儿童、学生及国内外游客的多元演出产品。除在祈安节等传统节庆中呈现经典剧目外，还加大对民族历史题材新作的创作力度。

胡志明市从剧艺术剧院演出组织部主任清平：“我们正推进高质量节目建设，开发多样演出形式，满足不同年龄层观众需求。同时，剧院也将加快数字化转型，让传统戏曲更易传播、更易被年轻人和研究者接触。”

传统戏剧的复兴，并非单一力量推动的结果，而是国有剧院与社会化机构协同发展的成果。其中，成立于2003年的莲越剧场以差异化路径成为亮点，通过实验性表达吸引青年与大学生观众，为传统戏剧注入新活力。

莲越剧场导演、优秀艺术家黎原达：“我们正逐步将作品推向区域和国际舞台。今年5月，将继续参加在中国云南举行的东南亚戏剧节。”

推动改良戏与从剧走向更广阔舞台，不仅关乎产业发展，更关乎国家文化形象的塑造。在政策支持与艺术群体共同努力下，胡志明市传统戏剧正稳步重塑自身定位，并逐渐成为推动城市文化与经济可持续发展的重要力量。（完）