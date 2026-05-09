在浩瀚大海中，深情悼念在长沙群岛鬼鹿角礁牺牲的英烈

近日，第11号工作代表团前往长沙特区和DK1海上高脚屋，看望慰问正在执行任务的干部和战士。

当船队经过长沙群岛鬼鹿角礁（Gạc Ma）和林姑娘礁（đá Cô Lin）海域时，代表团举行了庄严的追悼仪式。38年前，捍卫越南祖国长沙群岛鬼鹿角礁主权的64名越南海军战士在一场力量不均衡的战斗中英勇牺牲。代表团通过敬香、献花等仪式，向这些为捍卫国家海洋岛屿主权奉献一生的民族优秀儿女表达敬意与感恩。

越南人民军总参谋部军乐礼仪团团长阮善学大校：“军队礼仪团与第11号工作代表团能够共同举办缅怀为捍卫海洋岛屿主权而牺牲的英雄烈士追悼仪式，我们深感荣幸。这对全体官兵来说也是一次深深的触动，表达了各位英烈的感恩之情。”

英雄烈士们所立下的功劳已经铭刻在越南民族、军队以及越南人民海军的光辉史册中，如同不朽壮歌，激励着一代又一代越南人坚定不移地捍卫祖国神圣的海洋岛屿主权。

海军政治局群众工作处处长阮玉阳大校：“通过此次活动，我们更加清楚地认识到每一名海军战士所肩负的政治责任，即深入贯彻党的主张和路线方针，无论在任何情况下，都始终保持随时战斗精神，坚决维护海洋岛屿主权。”

在军队礼仪团奏响《烈士英魂》乐曲的庄严氛围中，全体干部战士肃立默哀。在浩瀚的海天之间，一片片鲜花与纸鹤随着碧蓝海水渐渐远去，寄托着人们对那些为祖国奉献一生的民族优秀儿女的深切缅怀与无限感恩。（完）