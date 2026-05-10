屋顶太阳能：企业和家庭的“双重”利益

政府总理的第10号指示强调：力争每年全国约有10%的办公场所和10%的家庭户安装、使用自发自用的屋顶太阳能；或力争在2026-2030年阶段各省市屋顶太阳能发展规划中，发展总容量达到屋顶太阳能安装容量的20%。

清化省鹤城坊居民黎氏娥女士家庭安装屋顶太阳能已有5年，自安装屋顶太阳能以来，每月电费已减少一半。此外，多余的电力还可以约20%的价格回售给电力部门。对她家而言，采用自发自用太阳能模式，完全有助于家庭优化电费成本以及主动获取就地电源。

清化省鹤城坊居民 黎氏娥：“我家安装了大约3.1千瓦峰值的太阳能，夏天使用两台空调、冰箱、电视，家里也经常有人。以前，没装太阳能时，每个月电费要一百多万到一百五十万越盾，现在大约七十多万越盾。”

FLC岑山酒店群落在夏季旺季时，其1000多间五星级标准房间的入住率可达80-90%，用电需求也随之激增。如果平时电费每月仅为11-12亿越盾，高峰期可能高达170-180亿越盾，即增加17倍。在此背景下，该企业利用日照优势安装屋顶太阳能，为减少从电网购电量做出了显著贡献，从而优化了运营成本。

FLC岑山群落技术总监 泰克光：“目前，几乎所有大的屋顶都安装了太阳能，容量已超过1000千瓦峰值。确实，多亏了太阳能，这个群落才得以很好地减少了系统的电力消耗成本。本单位也已计划在可以安装的许多位置安装和补充安装太阳能电池板，预计约3000-4000千瓦峰值。”

在清化省——一个温度高、日照多、用电需求大的地方，屋顶太阳能正被作为一种缓解供电压力和节省成本的解决方案来推进。落实政府总理第10号指示，该省鼓励在机关、企业和家庭户中发展自发自用模式。考察显示，在用电量大的场所，高峰期电费可能增加数倍。利用屋顶补充电源，有助于减少从电网购电量，同时在高峰时段减轻系统负担。

清化省人民委员会常务副主席 梅春廉：“清化省具备发展屋顶太阳能的有利条件。该省将继续创造条件，鼓励人民和企业开展自发自用模式，既节省成本，又有助于减轻电力系统压力。”

近年来，屋顶太阳能的优势已十分明显：清洁能源、易于部署，特别是价格比以前便宜很多。然而，其局限性是依赖天气。因此，与储能系统结合将有助于调整发电量以适应负荷，并可在负荷需求增加时储存使用。基于上述实际情况，北部电力总公司正率先在其下属单位的办公场所实施屋顶太阳能项目，共203个点，总安装容量约7100千瓦峰值。与此同时，北部电力总公司也正加快实施储能电池系统安装项目的进度，总容量为305兆瓦/610兆瓦时。（完）