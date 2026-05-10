越通社西宁省——被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的南部才子弹唱，不仅是一种民间传统艺术形式，更是南方人民精神生活、文化特色与人民气质的结晶。在西宁省这片土地上，该遗产的保护与传承工作正被置于发展新愿景中，逐步确立其在东南部地区旅游版图中的地位。

在历史长河中，西宁省是自19世纪末起在南部才子弹唱形成与发展过程中发挥重要作用的地方之一。从最初的传习阶段开始，这种艺术形式逐渐传播、扎根并发展，成为当地居民文化生活中不可或缺的一部分。

在西宁将旅游业确立为支柱产业的背景下，将南部才子弹唱融入旅游产品中被视为一项具有战略意义的发展方向。

从游客的角度来看，将欣赏南部才子弹唱融入旅游行程，有助于丰富在西宁省旅行体验。来自胡志明市的游客邓晋才表示，当他在当地文化空间中亲身体验这一艺术形式时，这次旅行不再只是观光游览，而是在情感层面上变得更加深刻与充实。

对将南部才子弹唱融入旅游活动做出评价时，邓晋才认为，此举符合体验式旅游发展趋势，让游客不仅可以观光，还能有机会了解、交流，甚至沉浸在传统曲调之中，从而更深入地理解南部居民的文化生活。

游客们在平明坊欣赏南部才子弹唱艺术。图自越通社

西宁省旅游协会副主席杨文承表示，文化旅游将成为当地未来的支柱产业，其中南部才子南昌将发挥核心作用。该协会正在建设融合传统与现代元素的旅游项目，将这门艺术引入晚会（gala）、体验式旅游线路等活动中，从而向国内外游客推广西宁省形象。

除了各级各部门之外，省内企业也正积极参与保护和弘扬南部才子弹唱价值，逐步推动这一遗产发展成为具有地方特色的旅游产品。

双造集团股份公司总经理阮伯过透露，该公司希望长期向广泛人群推广南部才子弹唱的价值，从而助力保护和弘扬该文化遗产，打造更具特色的文化亮点，推动西宁旅游业可持续发展等。

西宁湄公有限责任公司经理邓玉国指出，才子弹唱在该公司旅游发展战略中扮演着“灵魂”角色。该公司正着力结合本土文化元素来打造差异化体验并提升游客情绪价值。

凭借企业界的共同参与以及旅游业的战略方向，西宁省正逐步为 “唤醒”南部才子弹唱的潜在价值构建起坚实基础。当得到系统性投入并以正确方向开发时，这门艺术不仅能够继续在社区生活中得到传承与保护，还将进一步发展成为颇具地方特色的旅游产品。（完）