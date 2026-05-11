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为应对2026年旱季缺电风险提前做好应急预案准备

据越南电力集团（EVN）电力经营与采购部副主任阮孟光介绍，早在2026年前几个月，国家电力系统就面临着“双重”压力。一方面，用电负荷出现异常快速增长，而全球地缘政治格局之变对进口燃料供应造成影响。此外，预计厄尔尼诺现象将导致各水电站水库来水量下降，使电力供应保障工作面临更多挑战。

永龙省中南茶荣太阳能发电厂。图自越通社
永龙省中南茶荣太阳能发电厂。图自越通社

越通社河内——据越南电力集团（EVN）电力经营与采购部副主任阮孟光介绍，早在2026年前几个月，国家电力系统就面临着“双重”压力。一方面，用电负荷出现异常快速增长，而全球地缘政治格局之变对进口燃料供应造成影响。此外，预计厄尔尼诺现象将导致各水电站水库来水量下降，使电力供应保障工作面临更多挑战。

在此背景下，越南电力集团已按照越共中央政治局关于确保到2030年、展望至2045年国家能源安全的第70-NQ/TW号决议以及政府总理的相关指示，成立2026年电力供应指导委员会，并与国家电力系统与电力市场运作公司（NSMO）协作制定灵活运作方案，全力保障国家能源安全。

越南电力集团重点推进的工作之一，是建设自发自用的屋顶太阳能发电系统。

在促进分布式电源发展的同时，越南电力集团还大力实施节约用电和需求侧响应（DR）项目。2026年，越南电力集团明确实现年节电3%的目标；其中，4月至7月旱季用电高峰阶段力争节电约10%。电力行业同时积极动员企业和工业园区调整生产时段，以减轻高峰时段的用电负荷压力。

值得注意的是，越南电力集团计划建议工贸部将高峰时段调整为18时30分至22时30分，以更符合当前实际负荷曲线情况。同时，继续研究相关机制，鼓励客户参与需求侧负荷调节。

在可再生能源占比不断提升的背景下，电池储能系统（BESS）被视为提升电力系统稳定性的重要解决方案。越南电力集团已指示北方电力总公司（EVNNPC）部署530兆瓦电池储能系统，河内电力总公司（EVNHANOI）部署275兆瓦电池储能系统，国家输电总公司（EVNNPT）部署约300兆瓦电池储能系统。预计这些项目将有助于缓解高峰时段电网负荷压力，并提升电网运行的灵活性。

据工贸部电力局副局长阮世友介绍，自2025年底开始，工贸部已批准2026年国家电力系统运行方案，其中基础方案预计用电负荷增长约8.5%，而旱季极端情况下负荷增幅可能高达14.1%。

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永昂二号热电厂。图自越通社

目前，为了主动应对当前挑战，工贸部正在同步推进多元措施。其中，重中之重是科学合理开发利用各类电源，特别是水电资源。目前，各大型水电水库，尤其是北部地区的水库，均保持较高水位，以为旱季用电高峰做好准备。

与此同时，工贸部正重点提升燃气发电的燃料保障能力，并推动更多重点电源及输电网络项目投入运行。

据工贸部评估，中东危机已直接影响全球液化天然气（LNG）的供应与价格，同时由于运输成本上升，也间接冲击了煤炭市场。然而，由于目前越南用于发电的进口LNG占比仍然较低，因此整体影响尚不算太大。

对于煤炭供应，工贸部已要求相关单位推动供应来源多元化，扩容燃油储备，并提升国内开采能力，以确保发电燃料供应不中断。

截至2026年第一季度末，包括风电、太阳能发电和生物质发电在内的可再生能源占全国发电总装机约26%。然而，这些电源受天气条件影响较大，具有较强波动性。因此，开发建设抽水蓄能电站和各类储能系统，正被视为提升电力调节能力和可再生能源利用效率的重要解决方案。

据越南电力集团表示，进入2026年第二季度后，电力供应压力将继续加大，原因在于高温天气导致用电需求激增，以及工业生产复苏、人工智能发展、数字化转型和电动车发展趋势共同推动用电量持续上升。

面对上述压力，越南电力集团要求各发电单位确保燃料供应充足，维持发电机组的高可用率，并灵活调度各水电水库运行，在保障农业供水与发电需求之间实现平衡。同时，加快电池储能系统（BESS）安装进度，并确保全国，特别是北部地区输电系统安全运行，加快重点电源及输电网络项目建设进度等。

通过统筹推进电源、电网、能源储存、节约用电以及负荷调节等多项措施，电力行业在全球能源市场持续存在不确定性与波动背景下全力保障国家能源安全，满足经济社会发展的用电需求。（完）

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越通社
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