湖文放灯夜：触摸文化遗产之旅

在湖文水光交映的氛围中，“放灯夜”活动将民间艺术表演、传统手工体验与特色美食有机融合，实现了文庙内院与外部景观空间的自然衔接，进一步推动该地成为河内发展旅游业与文化产业的重要载体。

活动吸引了来自文化、餐饮等领域的专家、管理者及旅行企业代表近200人参与。多方评价认为，该项目组织专业，具备打造特色文旅产品的潜力。尤其是湖文—金洲台区域空间开阔，地处国家级特别历史遗迹群核心地带，对国际游客具有较强吸引力。

河内DMC ASIA PLUS旅行社经理潘黄梅：“这一旅游项目有望受到外国游客的青睐。这里环境优美，且位于市中心，交通便捷，联通性强。”

除观光游览外，游客还可参与丰富多样的文化体验活动，如欣赏官贺民歌、拓印民间版画、体验书法艺术等。尤其是在湖畔静谧环境中设置的素食自助餐，为游客带来别具一格的沉浸式休闲体验。

本次行程的一大亮点，是游客亲手制作并放飞花灯的环节。这一互动体验富有情感表达与文化寄托意义，使游览过程更具参与感与仪式感。

Upleaf Trading有限公司经理乔高勇：“该项目不仅面向国际游客，同时也关注考试季的学生群体。当学生前来参拜时，这里为他们提供一个与家人、朋友交流情感的空间，有助于缓解压力，增强情感联结。”

作为首都具有代表性的文化旅游地标，文庙—国子监长期以来以其深厚的历史底蕴与儒学传统吸引大量游客。此次推出融合文化体验与特色餐饮的夜间旅游产品，有望进一步丰富旅游业态，提升文化遗产的吸引力与传播力。

文庙—国子监文化科学活动中心主任黎春乔：“项目初期将以周末运营为主，后续逐步增加频次。这是对不同文化空间与区域资源的一次有机整合。”

根据河内至2030年发展规划及百年远景目标，旅游业与文化产业被确定为重要经济支柱，对地区生产总值的贡献持续提升。因此，“湖文放灯夜”等文旅产品不仅创新了文化遗产的展示方式，也将助力塑造首都在新发展阶段的城市形象。（完）