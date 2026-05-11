河内市与日本山梨县加强绿色转型领域合作

越通社河内——5月10日下午，越共中央委员、河内市委副书记、河内市人民委员会主席武大胜会见了由日本山梨县知事长崎幸太郎（Nagasaki Kotaro）率领的对河内市进行工作访问的山梨县高级代表团。



会见中，武大胜对近年来越日各个领域合作关系不断强劲发展感到高兴，并希望崎幸太郎一行此访将开启城市发展与民间文化交流等领域合作新机遇。



武大胜强调，河内市与山梨县均拥有悠久的文化遗产基础，建议双方在越日旅游合作持续快速发展的基础上，进一步加强旅游—文化交流合作，为促进双方游客互送和人员往来创造更多便利条件。



武大胜介绍河内市未来优先发展事项时指出，河内正准备设立低排放区域，加快推进能源转型进程，逐步减少对化石燃料的依赖；鼓励研发和使用电动车辆，以减少排放，力争打造可持续发展智慧城市。这也是双方未来可深化合作的潜在领域。



值此机会，武大胜建议双方继续开展多项学生交流、高素质人才培训活动，为两地青年交流创造更多便利条件并给予支持，从而进一步厚植双方友谊之树。



山梨县知事长崎幸太郎表示，此访的目的是促进山梨县与河内市之间合作关系走深走实，互换发展经验等。



崎幸太郎对武大胜提出的建议表示赞同，并强调，作为日本在绿色转型方面走在前列、文化遗产与旅游发展潜力巨大的地方之一，山梨县愿与河内分享这些领域发展经验。



崎幸太郎同时也希望河内市领导继续为双方青年加强交流与培训，增进彼此之间的了解和友谊铺平道路。



双方在会见中一致同意今后继续开展各级代表团互访，了解城市交通发展中绿色技术的应用经验与方式。



在两地友好关系与战略合作关系不断发展的基础上，河内市与山梨县领导均期待，今后双方合作关系将涌现更多机遇，为推动越日关系不断向更高水平发展做出切实贡献。（完



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