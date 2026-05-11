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国会常委会第二次会议：为第十六届国会第二次会议做出周全、细致的筹备

5月11日上午，越南国会常务委员会就第十六届国会第一次会议的总结工作以及第二次会议的筹备工作提出了意见。

国会主席陈青敏发言。图自越通社
国会主席陈青敏发言。图自越通社

越通社河内——5月11日上午，越南国会常务委员会就第十六届国会第一次会议的总结工作以及第二次会议的筹备工作提出了意见。

国会秘书长、国会办公厅主任黎光孟在会上作报告时表示，通过梳理党的各项决议、指示和结论，以及2026年国会立法程序与监督计划，结合国会各项法律和决议、国会常务委员会的法令、决议和结论，预计第二次会议将审议并对36项属于立法工作的法律草案和决议草案，以及6组涉及经济社会、财政、国家预算、监督及其他重要事项的内容做出结论。

国会主席陈青敏表示，第十六届国会第二次会议将于2026年10月20日开幕。按议程，国会将在第二次会议上审议约40项法律草案和决议案。国会主席要求相关部门严格执行规范性法律文件颁布法，切实解决文件迟延送达国会各机构及国会代表的问题。即便按简易程序提交的法律项目，同时必须严守《规范性法律文件颁布法》和《国会会议规则》的相关规定。

为了做好第二次会议筹备工作，国会主席明确指出，近期需组织国会党组与政府党组的联席会议，制定国会常务委员会会议举办路线图等。各相关机构需抓紧时间，委会议做出细致周全准备；主动对拟提交国会的内容及各项内容的准备进度进行全面梳理；尽量避免在临近会议开幕或会议期间提出调整或补充内容的请求。（完）

越通社
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