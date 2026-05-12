越南祖国阵线第十一次全国代表大会：在民族大团结中激发文化力量

越通社河内——文化和文学艺术被确定为社会的精神基础，是民族的重要内生力量。秉持这一思想，越南各文学艺术协会正努力将越南祖国阵线的战略方向转化为具体的行动计划，凸显了文艺工作者队伍及知识分子在巩固民族大团结、保护文化特色以及传播国家繁荣幸福发展渴望中起着作用。



于2026年5月11日至13日举行的越南祖国阵线第十一次全国代表大会上，越南各文学艺术协会和组织向大会提交了切实建议，为新时期越南文化的建设与发展做出贡献。



革新思维 发挥文艺工作者的先锋作用



越南文学艺术联合会确定2026-2031年任期是使文化艺术成为强大内生力量的关键阶段。为最大限度发挥其成员组织在民族大团结中的作用，该联合会提出了四大重点解决方案。



第一解决方案是革新联系方式，与文艺工作者队伍同行。越南文学艺术联合会建议越南祖国阵线定期举行阵线领导与典范文艺工作者代表的会面，让他们直接表达心思和愿望，使党、国家和祖国阵线的政策更贴近文艺工作者，成为他们的创作源泉，反映民族新纪元中人民对革新事业及平安繁荣生活的渴望。



第二解决方案是发挥社会咨询与评议作用。该联合会希望与越南祖国阵线中央委员会在文化政策的监督和反馈方面开展更紧密的合作，为各项法律草案、经济社会发展方案发出负责任的声音。



第三个解决方案是逐步应用科学技术，在网络空间传播文化价值。该联合会将“2026-2028年阶段服务于数字化转型的信息技术及软件基础设施投资项目”视为起点，旨在建立存储与展示空间，向公众介绍主流产品，在网络环境中保护思想基础和良好的文化价值。



第四个解决方案是通过文化“软实力”为民间外交工作做出贡献。越南文学艺术联合会希望得到越南祖国阵线的支持，让文艺工作者更深入地参与民间外交活动，通过艺术语言让国际友人了解一个团结、热爱和平、自信奋发图强的越南。

发扬少数民族文化特色



越南少数民族文学艺术协会自成立以来，已聚焦各民族优秀的文化、文学艺术人才和知识分子，形成了一支团结的力量。这支力量致力于挖掘各山区和民族地区特色文化艺术价值和丰富的文化、历史、艺术遗产价值。



作为越南祖国阵线的一员，该协会始终紧跟阵线的主张和行动计划，发挥文学艺术在增强民族大团结中的职能和作用，为地方经济文化发展以及向世界推介各民族文化艺术做出贡献。



可以看出，文艺工作者、知识分子及职业协会正日益发挥其在民族大团结中的重要地位。本次大会不仅是总结任期的机会，而且开启了越南文化发展的新阶段，使文化真正成为国家繁荣幸福与可持续融入国际社会的内生力量和发展动力。（完）