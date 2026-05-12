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越南文化体育与旅游部加强版权侵权检查力度 重点聚焦数字环境

越南文化体育与旅游部近日印发专项计划，部署落实政府总理于2026年5月5日签发的第38/CĐ-TTg号通知，旨在强化国家对知识产权执法活动的管理，尤其加强数字环境中的版权保护工作。

电影《亲爱的兔子》中的一个场景。该片在上映仅数天后，即遭人偷录并在社交网络上非法传播。（图片来源：Galaxy Studio）
电影《亲爱的兔子》中的一个场景。该片在上映仅数天后，即遭人偷录并在社交网络上非法传播。（图片来源：Galaxy Studio）

越通社河内——越南文化体育与旅游部近日印发专项计划，部署落实政府总理于2026年5月5日签发的第38/CĐ-TTg号通知，旨在强化国家对知识产权执法活动的管理，尤其加强数字环境中的版权保护工作。

根据该计划，文化体育与旅游部将加大对相关企业、组织和个人遵守著作权及相关权利法律法规情况的检查力度，重点聚焦管理范围内的各领域。检查内容主要包括企业计算机软件版权侵权行为，以及网络环境中电影、音乐、电视节目和电子游戏等数字内容的版权侵权行为。

计划明确要求，检查工作必须严格依法依规开展，确保客观、公正、公开、透明，不得影响企业、组织和个人的正常生产经营活动，同时要重点针对数字平台上侵权风险较高的领域开展检查。

著作权局被责成牵头并协调相关单位组织实施检查工作，向部领导建议成立专项检查团，对企业计算机软件版权以及网络数字内容产品版权的法律执行情况进行检查。著作权局须每周汇总检查落实情况，并于每周五14时前向部领导报告，同时须在2026年5月30日前完成综合报告。

广播电视与电子信息局、出版印刷发行局、表演艺术局、电影局、美术摄影与展览局、越南国家旅游局及体育局等单位，按照职能分工，配合开展著作权及相关权利侵权行为的排查、检查与处理工作。

此外，新闻局牵头并协调相关单位，引导新闻媒体加强知识产权侵权防治宣传，提高公众、企业及全社会对版权侵权行为的识别和防范意识，为营造良好的营商环境和促进数字经济可持续发展贡献力量。（完）

越通社
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