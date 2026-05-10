文化

记录越斯友谊历程的宝贵图片

索马拉特纳认为，两国在文化、历史及发展模式上有着诸多相似之处。越南在工业化和经济发展过程中取得了令人瞩目的成就，为斯里兰卡在国家复苏与发展进程中提供了宝贵的参考经验。

斯里兰卡Hayleys PLC集团战略业务主管拉桑塔·索马拉特纳，图自越通社
斯里兰卡Hayleys PLC集团战略业务主管拉桑塔·索马拉特纳，图自越通社

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问之际，越南通讯社举行了越南与斯里兰卡关系的图片展。趁此机会，越通社驻南亚记者就两国关系及观展感受，采访了斯里兰卡Hayleys PLC集团战略业务主管拉桑塔·索马拉特纳（Lasantha Somaratne）。

在评价越斯关系时，索马拉特纳认为，两国在文化、历史及发展模式上有着诸多相似之处。越南在工业化和经济发展过程中取得了令人瞩目的成就，为斯里兰卡在国家复苏与发展进程中提供了宝贵的参考经验。

索马拉特纳表示，越南与斯里兰卡拥有悠久且深厚的友好关系。多年来，两国各级代表团互访频繁，为巩固双边友好合作做出贡献。

谈及参观越通社关于越斯关系的图片展的感受时，他表示，该展所介绍的图片勾起了有关两国友好关系发展历程的许多美好回忆。

他认为，苏林总书记、国家主席此次以国家元首资格再次访问斯里兰卡具有特别重要的意义，体现了越南对斯里兰卡传统友谊的高度重视，同时也为促进未来双边合作开辟新的前景。（完）

越通社
#斯里兰卡Hayleys PLC集团 #苏林 #斯里兰卡 #图片展 斯里兰卡
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