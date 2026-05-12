2026年第七届蟋蟀儿童奖十强入围名单揭晓

越通社河内——5月11日，第七届“蟋蟀儿童奖”组委会正式公布本届大奖的十强入围名单。入围作品涵盖：3部短篇小说集、2部画集、2部漫画、1部诗集、1部音乐剧，以及1个动画系列及其创意生态系统。值得关注的是，其中4位作者为少年儿童。
蟋蟀儿童奖由越通社旗下《体育与文化报》于2020年创办并每年举行一度。该奖项旨在表彰“由儿童创作”（儿童为创作主体）或“为儿童创作”（儿童为受众群体）的优秀艺术作品及表演。奖项设置包括名为“蟋蟀骑士”（Cricket Knight）的大奖，以及若干名为“蟋蟀渴望”（Cricket Desire）的同等级奖项。
第七届评选活动于2026年3月26日启动，共对146部在2025年1月1日至2026年4月25日期间创作并完成的作品进行了评审。经评委会严格筛选，最终选出10部最优秀的作品入围决赛。
除了发掘与表彰艺术创意，蟋蟀儿童奖还致力于长远目标，即：在数字时代构建专属于越南儿童的文化艺术生态系统。通过多项举措，推动具有潜力的获奖作品转化为具备广泛影响力的文化产品，为越南文化产业的发展做出切实贡献；同时，积极推动全民阅读文化，尤其是从国家未来的主人翁——少年儿童开始，从根源上厚植阅读文化沃土。
据悉，颁奖典礼预计将于5月22日在河内举行。（完）
当儿童文学成为越奥文化交流的桥梁
越南驻奥地利大使武黎泰皇日前在奥地利首都维也纳与奥地利著名儿童文学作家米拉·洛贝（Mira Lobe）的家人亲切会面，就米拉·洛贝对世界儿童文学所做出的贡献，特别是其作品在越南产生的影响力表达感激之情。