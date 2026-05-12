2026年第七届蟋蟀儿童奖十强入围名单揭晓

越通社河内——5月11日，第七届“蟋蟀儿童奖”组委会正式公布本届大奖的十强入围名单。入围作品涵盖：3部短篇小说集、2部画集、2部漫画、1部诗集、1部音乐剧，以及1个动画系列及其创意生态系统。值得关注的是，其中4位作者为少年儿童。



蟋蟀儿童奖由越通社旗下《体育与文化报》于2020年创办并每年举行一度。该奖项旨在表彰“由儿童创作”（儿童为创作主体）或“为儿童创作”（儿童为受众群体）的优秀艺术作品及表演。奖项设置包括名为“蟋蟀骑士”（Cricket Knight）的大奖，以及若干名为“蟋蟀渴望”（Cricket Desire）的同等级奖项。



第七届评选活动于2026年3月26日启动，共对146部在2025年1月1日至2026年4月25日期间创作并完成的作品进行了评审。经评委会严格筛选，最终选出10部最优秀的作品入围决赛。



除了发掘与表彰艺术创意，蟋蟀儿童奖还致力于长远目标，即：在数字时代构建专属于越南儿童的文化艺术生态系统。通过多项举措，推动具有潜力的获奖作品转化为具备广泛影响力的文化产品，为越南文化产业的发展做出切实贡献；同时，积极推动全民阅读文化，尤其是从国家未来的主人翁——少年儿童开始，从根源上厚植阅读文化沃土。



据悉，颁奖典礼预计将于5月22日在河内举行。（完）





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