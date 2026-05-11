越南祖国阵线第十一次全国代表大会首个工作日顺利结束

越通社河内——5月11日下午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）首个工作日顺利结束。
大会召开前夕，当天上午，与会代表瞻仰胡志明主席主席陵，随后前往河内北山路的英雄烈士纪念碑敬献花圈和进香。
下午，大会举行第一场会议。与会代表讨论并协商选举大会主席团和秘书处，并通过大会议程和工作规程。
会上，与会代表听取2024-2026年越南祖国阵线中央委员会、主席团、常务委员会的述职报告草案。
2024-2026年工作成果中，越南祖国阵线中央委员会总结了以下经验教训：必须紧跟党的领导、国家的政策和法律以及大会决议。中央委员会、主席团和常务委员会要团结、统一、负责、拥有坚定的政治立场以及关于阵线活动的知识和实践经验。在中央委员会、主席团、常务委员会的活动中发扬民主是重要、首要的要求，创造阵线组织的创新动力。
在此基础上，始终密切联系、把握各阶层人民的思想、愿望和正当要求，深刻贯彻“以民为本”的观点，人民是革新、建设和保卫祖国事业的主体和中心。加强与国家各机关的协调以确保有效运作机制；加强与各成员组织的协商、协调和统一行动。充分发挥各成员组织的作用和责任，真正革新越南祖国阵线中央委员会的思维和行动，以满足新时期国家发展的要求。
大会还听取关于修改和补充《越南祖国阵线章程》的呈文。
随后，与会代表就关于报告的标题、大会的方针；评价、补充全民族大团结情况；分析、评价以补充、强调2024-2026年阵线工作取得的成果；未来凝聚、发扬全民族大团结力量面临的挑战和问题；关于下一任期越南祖国阵线的方向、目标、指标、行动计划；关于越南祖国阵线章程修改补充草案等内容进行讨论并提出意见。
大会将于5月12日举行全体会议。按计划，下午，与会代表将讨论并通过越南祖国阵线第十一届中央委员会（2026-2031年任期）人事方案；协商选出越南祖国阵线第十一届中央委员会委员；第十一届越南祖国阵线中央委员会（2026-2031年任期）第一次会议。 （完）
越南国会常务委员会与祖国阵线中央委员会主席团联席会议在河内召开
3月17日下午，越南国会常务委员会与越南祖国阵线中央委员会主席团在国会大厦举行联席会议，总结2025年协调配合工作，部署2026年重点工作。