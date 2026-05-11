时政

越南祖国阵线第十一次全国代表大会首个工作日顺利结束

5月11日下午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）首个工作日顺利结束。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社河内——5月11日下午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）首个工作日顺利结束。

大会召开前夕，当天上午，与会代表瞻仰胡志明主席主席陵，随后前往河内北山路的英雄烈士纪念碑敬献花圈和进香。

下午，大会举行第一场会议。与会代表讨论并协商选举大会主席团和秘书处，并通过大会议程和工作规程。

会上，与会代表听取2024-2026年越南祖国阵线中央委员会、主席团、常务委员会的述职报告草案。

2024-2026年工作成果中，越南祖国阵线中央委员会总结了以下经验教训：必须紧跟党的领导、国家的政策和法律以及大会决议。中央委员会、主席团和常务委员会要团结、统一、负责、拥有坚定的政治立场以及关于阵线活动的知识和实践经验。在中央委员会、主席团、常务委员会的活动中发扬民主是重要、首要的要求，创造阵线组织的创新动力。

在此基础上，始终密切联系、把握各阶层人民的思想、愿望和正当要求，深刻贯彻“以民为本”的观点，人民是革新、建设和保卫祖国事业的主体和中心。加强与国家各机关的协调以确保有效运作机制；加强与各成员组织的协商、协调和统一行动。充分发挥各成员组织的作用和责任，真正革新越南祖国阵线中央委员会的思维和行动，以满足新时期国家发展的要求。

大会还听取关于修改和补充《越南祖国阵线章程》的呈文。

随后，与会代表就关于报告的标题、大会的方针；评价、补充全民族大团结情况；分析、评价以补充、强调2024-2026年阵线工作取得的成果；未来凝聚、发扬全民族大团结力量面临的挑战和问题；关于下一任期越南祖国阵线的方向、目标、指标、行动计划；关于越南祖国阵线章程修改补充草案等内容进行讨论并提出意见。

大会将于5月12日举行全体会议。按计划，下午，与会代表将讨论并通过越南祖国阵线第十一届中央委员会（2026-2031年任期）人事方案；协商选出越南祖国阵线第十一届中央委员会委员；第十一届越南祖国阵线中央委员会（2026-2031年任期）第一次会议。 （完）

越通社
#越南祖国阵线第十一次全国代表大会 #首个工作日 #顺利结束 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

红河景观大道项目开工仪式于2025年12月19日举行。图自越通社

河内通过总投资近737万亿越盾的红河景观大道项目

5月11日上午，第十七届河内市人民议会第二次会议高票通过了关于红河景观大道轴线项目投资主张的决议。该项目规划面积超过1.14万公顷，初步设计总投资近737万亿越盾（折合人民币1939亿元）。据评价，该项目是河内迄今规模最大的基础设施—市容市貌政治项目之一，对未来数十年首都红河沿岸都市发展空间布局具有重要战略意义。

越南国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社

越南国会常务委员会第二次会议开幕

在为期12天的越南第十六届国会第一次会议期间，国会常务委员会以积极、紧迫和高度负责任的精神进行讨论，就各项法律草案和决议的说明、采纳与修订工作提出了意见，同时开展了多次临时会议，以及时审议和决定发生的紧迫内容，对本次会议加以迅速补充。

资料图：阮爱国同志在图尔市召开的法国共产党成立大会上发表讲话。阮爱国同志是第一位成为共产主义者的越南人，并被认为是法国共产党的创始人之一（1920年12月）。图自越通社

巴西历史学家强调胡志明思想的永恒价值

5月10日，值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5—2026.6.5）和胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19—2026.5.19）之际，越通社驻南美记者就胡伯伯思想对世界革命运动的持久价值以及越南与巴西之间当前的友好关系采访了巴西-越南友好协会秘书长佩德罗·奥利维拉（Pedro Oliveira）。

3月18日，越共中央总书记、越共中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任苏林主持该指导委员会常委会会议。图自越通社。图自越通社

📝时评：控制权力 从根源上遏制腐败

如今，迈入新阶段，要实现快速且可持续的发展，必须采取新的思路，不仅要严惩违规行为，更要从源头上加强预防，同时保护好敢想敢干的干部，为国家的发屃事业释放更多资源。

IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚（Ajoykaant Ruia）。图自越通社

印度-越南商会主席：印越加强合作正当其时

值此越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义与成果、双边合作前景以及印度-越南商会（IVCCI）在推动落实两国协议进程中的作用，对IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚（Ajoykaant Ruia）进行了采访。

东南亚最大的海军训练帆船停靠胡志明市。图自越通社

东南亚最大的海军训练帆船停靠胡志明市

5月10日，印度尼西亚海军“毕玛苏吉”号风帆训练舰在代表团团长苏根·哈里扬托（Sugeng Hariyanto）中校的率领下，搭载345名军官、水手及学员停靠胡志明市西贡-协福港，开始对胡志明市进行为期4天的友好访问。