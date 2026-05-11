越南祖国阵线第十一次全国代表大会：强调新时代全民族大团结的力量

越通社河内——以“团结—民主—革新—创造—发展”为主题的越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）于5月11日至13日在河内国家会议中心举行。



按议程，5月11日上午，与会代表入陵瞻仰胡志明主席遗容，并向英雄烈士纪念碑上香，随后举行大会预备会议。



在预备会议上，与会代表讨论并协商选举大会主席团和秘书处；通过大会议程和工作规程；听取2024-2026阶段越南祖国阵线中央委员会、主席团及其常务委员会的工作检讨报告，以及关于修改和补充《越南祖国阵线章程》的呈文。



大会将于5月12日举行全体会议。党和国家领导人将出席并发表指导性讲话，与会代表在会上发言论述；通过越南祖国阵线第十一届中央委员会（2026-2031年任期）人事方案；通过协商选出越南祖国阵线第十一届中央委员会委员。



同日，大会还将举行越南祖国阵线第十一届中央委员会第一次会议。



在 5 月 13 日上午举行的闭幕会上，各位代表将听取关于大会讨论的意见汇总与采纳报告；听取国会领导和政府领导代表关于与越南祖国阵线协调工作的讲话；听取越南祖国阵线第十一届中央委员会第一次会议结果报告。



越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）是一项重要的政治社会事件，展现了新时代全民族大团结的力量。此次大会紧接在越南共产党第十四次全国代表大会以及第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举圆满成功后举行。这一事件也是一个历史性的里程碑，开启了新高度和新发展阶段下的机构运行任期。届时，由党和国家交付任务的各政治社会组织及群众团体将归属越南祖国阵线直接管理。（完）

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