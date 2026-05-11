巴西历史学家强调胡志明思想的永恒价值

越通社河内——5月10日，值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5—2026.6.5）和胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19—2026.5.19）之际，越通社驻南美记者就胡伯伯思想对世界革命运动的持久价值以及越南与巴西之间当前的友好关系采访了巴西-越南友好协会秘书长佩德罗·奥利维拉（Pedro Oliveira）。



他强调，1911年，阮爱国在越南自1858年陷入法国殖民统治的背景下离开祖国走遍世界寻求民族解放之路具有特殊的历史意义。这一旅程让他老人家直接接触到许多国家反殖民斗争的实践，从而确立了符合越南民族的革命斗争方向，为1930年印度支那共产党的成立、实现民族解放和国家统一奠定了基础。



谈及国际社会对越南民族解放斗争提供的支持时，佩德罗·奥利维拉强调，反殖民主义和反帝国主义的国际团结运动对越南取得的胜利起到了至关重要的作用。他指出，巴西人民过去曾以多种活动支持越南的正义斗争，如今也继续在越南国家建设事业中并肩前行。



由巴西-越南友好协会出版的葡萄牙语著作《胡志明：越南民族解放领袖的一生与事业》（现已有西班牙语和越南语版本）是向巴西民众宣传越南人民在越南共产党领导下取得的政治、经济和社会成就的有力工具。

巴西-越南友好协会秘书长佩德罗·奥利维拉。图自越通社

佩德罗·奥利维拉表示，胡志明为国际共产主义和社会主义运动在政治与思想方面做出了重要贡献。胡志明主席始终强调，反殖民斗争必须与建设社会主义的目标相结合。他认为，正是这一路线帮助越南战胜了外国侵略者，逐步建设成为和平、发展、社会公平、科技进步的国家。



对于越南与巴西的关系，他对两国在科技和创新领域的合作项目，以及两国多所高等院校间的合作计划充满信心，这些项目将增进两国人民间的团结与理解。另外，双方在促进大学生、教师、艺术家代表团交流以及开展体育交流方面的潜力巨大。



佩德罗·奥利维拉强调，巴西-越南友好协会、巴西共产党与越南共产党共同承诺将继续促进民间交流活动，深化两个民族间的传统友谊。



值此机会，巴西-越南友好协会日前在里约热内卢市圣德蕾莎区举行纪念越巴建交37周年及胡志明主席诞辰136周年的活动。（完）