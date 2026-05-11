时政

☀️越通社早安咖啡（2026.5.11）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！



越通社河内——·以“团结—民主—革新—创造—发展”为主题的越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）于5月11日至13日在河内国家会议中心举行。

·越共中央总书记、国家主席苏林于5月7日至8日圆满结束对斯里兰卡的国事访问后，越通社驻南亚记者就此次访问的意义以及未来阶段越斯合作前景对斯里兰卡阿德沃卡塔研究所（Advocata Institute）执行主任达纳纳特·费尔南多（Dhananath Fernando）进行了采访。

·据越通社驻南亚记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉同志率领代表团近日与斯里兰卡哥伦坡港口城管理局举行了工作会谈。

·5月10日，值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5—2026.6.5）和胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19—2026.5.19）之际，越通社驻南美记者就胡伯伯思想对世界革命运动的持久价值以及越南与巴西之间当前的友好关系采访了巴西-越南友好协会秘书长佩德罗·奥利维拉（Pedro Oliveira）。

·据越通社驻欧洲记者报道，越南驻爱尔兰大使范全胜近日对科克市进行了工作访问。此访具有特殊意义：2026年是越爱建交30周年，也是越南驻爱尔兰大使馆正式投入运作之年。

·据越南电力集团（EVN）电力经营与采购部副主任阮孟光介绍，早在2026年前几个月，国家电力系统就面临着“双重”压力。一方面，用电负荷出现异常快速增长，而全球地缘政治格局之变对进口燃料供应造成影响。此外，预计厄尔尼诺现象将导致各水电站水库来水量下降，使电力供应保障工作面临更多挑战。在此背景下，越南电力集团已成立2026年电力供应指导委员会，并与国家电力系统与电力市场运作公司（NSMO）协作制定灵活运作方案，全力保障国家能源安全。

·在致力于保障山区、少数民族地区与平原地区教育公平的努力中，数字化转型正切实成为老街省许多教育机构的有力工具，开启了知识之门。电子教案、数字化教育资源和人工智能（AI）不仅打造了生动直观的课堂，拓展了知识获取渠道，更在人工智能时代激发了高山地区学生的学习热情，播下了创新潜能与奋斗志向的种子。


vnanet-potal-dong-tho-du-an-to-hop-cap-treo-ket-hop-du-lich-van-hoa-lich-su-dien-bien-phu-8752270.jpg
奠边府历史文化旅游综合缆车项目正式启动。图自越通社


·5月10日下午，奠边省人民委员会与太阳集团（Sun Group）在奠边省芒峰乡联合举行奠边府历史文化旅游综合缆车项目动工仪式。 阅读全文

·公共投资被视为推动胡志明市实现2026年两位数经济增长的重要动力。然而，今年前4个月，该市公共投资资金拨付率仅达10.5%，低于全国平均水平。为此，胡志明市正要求各部门和地方加快解决征地拆迁、投资手续及施工中的障碍，力争全年完成100%的资金拨付目标。

·据越南财政部统计局数据，2026年4月，全国工业生产指数估计环比增长3%，同比增长9.9%。累计2026年前4个月，工业生产指数增长9.2%，显示出工业领域稳定复苏和扩张的态势。

·自2026年4月初越南国家银行与各家商业银行举行会议以来，越南存款利率持续呈下降趋势，但购房贷款利率尤其是中长期贷款利率仍维持高位，购房者依然面临较大财务压力。（完）

越通社
#越通社早安咖啡
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

越南国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社

越南国会常务委员会第二次会议开幕

在为期12天的越南第十六届国会第一次会议期间，国会常务委员会以积极、紧迫和高度负责任的精神进行讨论，就各项法律草案和决议的说明、采纳与修订工作提出了意见，同时开展了多次临时会议，以及时审议和决定发生的紧迫内容，对本次会议加以迅速补充。

资料图：阮爱国同志在图尔市召开的法国共产党成立大会上发表讲话。阮爱国同志是第一位成为共产主义者的越南人，并被认为是法国共产党的创始人之一（1920年12月）。图自越通社

巴西历史学家强调胡志明思想的永恒价值

5月10日，值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5—2026.6.5）和胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19—2026.5.19）之际，越通社驻南美记者就胡伯伯思想对世界革命运动的持久价值以及越南与巴西之间当前的友好关系采访了巴西-越南友好协会秘书长佩德罗·奥利维拉（Pedro Oliveira）。

3月18日，越共中央总书记、越共中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会主任苏林主持该指导委员会常委会会议。图自越通社。图自越通社

📝时评：控制权力 从根源上遏制腐败

如今，迈入新阶段，要实现快速且可持续的发展，必须采取新的思路，不仅要严惩违规行为，更要从源头上加强预防，同时保护好敢想敢干的干部，为国家的发屃事业释放更多资源。

IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚（Ajoykaant Ruia）。图自越通社

印度-越南商会主席：印越加强合作正当其时

值此越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义与成果、双边合作前景以及印度-越南商会（IVCCI）在推动落实两国协议进程中的作用，对IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚（Ajoykaant Ruia）进行了采访。

东南亚最大的海军训练帆船停靠胡志明市。图自越通社

东南亚最大的海军训练帆船停靠胡志明市

5月10日，印度尼西亚海军“毕玛苏吉”号风帆训练舰在代表团团长苏根·哈里扬托（Sugeng Hariyanto）中校的率领下，搭载345名军官、水手及学员停靠胡志明市西贡-协福港，开始对胡志明市进行为期4天的友好访问。

越共中央总书记、国家主席苏林与印度总理纳伦德拉·莫迪共同见证两国合作文件的交换。图自越通社

印度专家：越印关系正处在强劲发展轨道上

普拉丹表示，苏林总书记、国家主席此次访问印度的最大意义在于将印越关系带入了一个新的发展阶段，从传统友谊基础转向多维度、务实且面向未来的战略合作框架。两国将关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”，反映了在地缘政治、经济关系、海洋利益以及文化连接方面日益密切。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

苏林斯里兰卡之行：开启越斯新合作空间

越南与斯里兰卡虽然地理上相隔遥远，但在历史、文化和发展渴望上却十分贴近。自1970年7月21日建交56年来，两国传统友谊在各个领域不断得到巩固和发展。两国在争取民族解放和国家统一的历史斗争中曾相互帮助、相互支持。特别是，在寻找救国之路和革命活动的征程中，胡志明主席曾于1911年、1928年和1946年三次到访斯里兰卡。斯里兰卡人民始终对胡志明主席怀着特别的情感。

印度总理莫迪在新德里欢迎越共中央总书记、国家主席苏林访印。图自越通社

越南与印度在合作支柱上取得新突破

越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团圆满结束从5月5日至7日对印度进行的国事访问。此访取得多项突出成果，在越印双边关系中留下深刻印记。