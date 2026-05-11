☀️越通社早安咖啡（2026.5.11）





越通社河内——·以“团结—民主—革新—创造—发展”为主题的越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）于5月11日至13日在河内国家会议中心举行。

​

·越共中央总书记、国家主席苏林于5月7日至8日圆满结束对斯里兰卡的国事访问后，越通社驻南亚记者就此次访问的意义以及未来阶段越斯合作前景对斯里兰卡阿德沃卡塔研究所（Advocata Institute）执行主任达纳纳特·费尔南多（Dhananath Fernando）进行了采访。



·据越通社驻南亚记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉同志率领代表团近日与斯里兰卡哥伦坡港口城管理局举行了工作会谈。

·5月10日，值此胡志明主席出国寻找救国之路115周年（1911.6.5—2026.6.5）和胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19—2026.5.19）之际，越通社驻南美记者就胡伯伯思想对世界革命运动的持久价值以及越南与巴西之间当前的友好关系采访了巴西-越南友好协会秘书长佩德罗·奥利维拉（Pedro Oliveira）。



·据越通社驻欧洲记者报道，越南驻爱尔兰大使范全胜近日对科克市进行了工作访问。此访具有特殊意义：2026年是越爱建交30周年，也是越南驻爱尔兰大使馆正式投入运作之年。



·据越南电力集团（EVN）电力经营与采购部副主任阮孟光介绍，早在2026年前几个月，国家电力系统就面临着“双重”压力。一方面，用电负荷出现异常快速增长，而全球地缘政治格局之变对进口燃料供应造成影响。此外，预计厄尔尼诺现象将导致各水电站水库来水量下降，使电力供应保障工作面临更多挑战。在此背景下，越南电力集团已成立2026年电力供应指导委员会，并与国家电力系统与电力市场运作公司（NSMO）协作制定灵活运作方案，全力保障国家能源安全。



·在致力于保障山区、少数民族地区与平原地区教育公平的努力中，数字化转型正切实成为老街省许多教育机构的有力工具，开启了知识之门。电子教案、数字化教育资源和人工智能（AI）不仅打造了生动直观的课堂，拓展了知识获取渠道，更在人工智能时代激发了高山地区学生的学习热情，播下了创新潜能与奋斗志向的种子。







奠边府历史文化旅游综合缆车项目正式启动。图自越通社



·5月10日下午，奠边省人民委员会与太阳集团（Sun Group）在奠边省芒峰乡联合举行奠边府历史文化旅游综合缆车项目动工仪式。 阅读全文



·公共投资被视为推动胡志明市实现2026年两位数经济增长的重要动力。然而，今年前4个月，该市公共投资资金拨付率仅达10.5%，低于全国平均水平。为此，胡志明市正要求各部门和地方加快解决征地拆迁、投资手续及施工中的障碍，力争全年完成100%的资金拨付目标。



·据越南财政部统计局数据，2026年4月，全国工业生产指数估计环比增长3%，同比增长9.9%。累计2026年前4个月，工业生产指数增长9.2%，显示出工业领域稳定复苏和扩张的态势。



·自2026年4月初越南国家银行与各家商业银行举行会议以来，越南存款利率持续呈下降趋势，但购房贷款利率尤其是中长期贷款利率仍维持高位，购房者依然面临较大财务压力。（完）

