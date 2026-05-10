☕️越通社新闻下午茶（2026.5.10）

越通社河内——·国会常务委员会第二次会议将于2026年5月11日上午在国会大厦新潮会议室举行。国会主席陈青敏将致开幕辞，并与各位国会副主席轮流主持会议各项议程。全文
·在推动机构职能精简整合及实施两级地方政府模式近一年后，可见成效显著，机构更加精炼，行政程序更加高效，基层政府也更加贴近群众。全文
·5月10日，印度尼西亚海军“毕玛苏吉”号风帆训练舰在代表团团长苏根·哈里扬托（Sugeng Hariyanto）中校的率领下，搭载345名军官、水手及学员停靠胡志明市西贡-协福港，开始对胡志明市进行为期4天的友好访问。全文
·值此越共中央总书记、国家主席苏林于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问之际，越南通讯社举行了越南与斯里兰卡关系的图片展。趁此机会，越通社驻南亚记者就两国关系及观展感受，采访了斯里兰卡Hayleys PLC集团战略业务主管拉桑塔·索马拉特纳（Lasantha Somaratne）。
·据境外投资局的最新统计数据，2026年前4个月，越南对外投资总额（包括新批及增资项目）达7.13亿多美元，是去年同期的2.3倍。全文
·值此越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义与成果、双边合作前景以及印度-越南商会（IVCCI）在推动落实两国协议进程中的作用，对IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚（Ajoykaant Ruia）进行了采访。全文
·越通社驻曼谷记者报道，泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版于5月9日刊文，称赞越南富国岛是东南亚地区发展最快的海洋岛屿旅游目的地之一。全文
·在确保山区、少数民族地区与平原地区享有公平教育机会的努力中，数字化转型真正成为老街省众多教育机构的得力工具和知识窗口。电子教案、数字教材以及人工智能（AI）不仅打造了生动直观的课堂，扩大获取知识的机会，而且在人工智能时代中激发了山区学子的学习、创新的热情以及崛起的渴望。全文
·河内市卫生局要求河内市疾病预防控制中心（CDC）主动更新并密切关注全球疫情形势信息，以便及时向卫生局参谋指导开展符合实际情况的防疫措施；加强对内排国际机场口岸入境及中转旅客健康状况的严密监测，旨在及早发现感染病例或疑似病例，从而在口岸及时进行隔离和处置。全文
·凭借今年前4个月释放的积极信号以及从广度吸引外资转向深度吸引外资的战略，广宁省正信心十足地实现2026年吸引外商直接投资（FDI）超过30亿美元的目标，为该省提前建设成为中央直辖市做出重要贡献。全文
·被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的南部才子弹唱，不仅是一种民间传统艺术形式，更是南方人民精神生活、文化特色与人民气质的结晶。在西宁省这片土地上，该遗产的保护与传承工作正被置于发展新愿景中，逐步确立其在东南部地区旅游版图中的地位。全文
·世界知识产权组织（WIPO）将2026年世界知识产权日（IP Day）的主题确定为“知识产权与体育：各就位、预备、创新”这并非偶然。WIPO希望传递出仅有对体育的热爱还不够，还需要借助知识产权工具，将这种热情转化并放大为价值的信息。体育作为“无烟产业”，如果能够有效开发其无形资产，将为社会创造巨大价值。全文
·越通社驻东南亚记者报道，在区域内数字威胁日益增长的背景下，东盟正在加强合作，打击网络犯罪和网络诈骗活动。全文（完）