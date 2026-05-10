☕️越通社新闻下午茶（2026.5.10）

越南与斯里兰卡虽然地理上相隔遥远，但在历史、文化和发展渴望上却十分贴近。自1970年7月21日建交56年来，两国传统友谊在各个领域不断得到巩固和发展。两国在争取民族解放和国家统一的历史斗争中曾相互帮助、相互支持。特别是，在寻找救国之路和革命活动的征程中，胡志明主席曾于1911年、1928年和1946年三次到访斯里兰卡。斯里兰卡人民始终对胡志明主席怀着特别的情感。