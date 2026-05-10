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泰国媒体盛赞富国岛：东南亚发展最快的一流目的地

越通社驻曼谷记者报道，泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版于5月9日刊文，称赞越南富国岛是东南亚地区发展最快的海洋岛屿旅游目的地之一。

富国岛吻桥是著名旅游目的地之一。图自越通社
富国岛吻桥是著名旅游目的地之一。图自越通社

越通社河内——越通社驻曼谷记者报道，泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版于5月9日刊文，称赞越南富国岛是东南亚地区发展最快的海洋岛屿旅游目的地之一。

文章指出，位于泰国湾的富国岛是越南最大的岛屿，现已成为越南旅游业发展战略中的重要部分。凭借白沙滩、豪华度假村、繁华夜市及大规模娱乐项目，该岛正吸引着越来越多寻求将自然风光与现代旅游基础设施相结合的热带度假体验的游客。

文章称，每年11月至次年4月的旱季被认为是游览富国岛的最佳时机，此时海面平静、阳光明媚，是游泳、潜水及跳岛游的理想选择。与该地区许多大型海洋岛屿目的地相比，富国岛的部分地区仍保留着一种更为悠闲且舒缓的氛围。

落日小镇（Sunset Town）和大世界（Grand World）等大规模开发项目已将富国岛的部分地区转变为娱乐购物中心，拥有色彩缤纷的地中海式建筑、众多餐厅和充满活力的夜生活。目前，国际豪华度假村已遍布富国多段海岸线，而富国国际机场也使外国游客的出行变得更加便捷。

文章强调，富国岛上最著名的吸引力之一是菠萝岛（Hòn Thơm）缆车线路，连接富国岛与南部小岛，乘坐缆车可以饱览渔船、珊瑚礁和泰国湾的壮丽全景。文章还提到，游客还可以乘船前往附近岛屿进行浮潜、潜水和享用新鲜海鲜。尽管发展迅速，当地渔民社区仍是岛上生活中不可或缺的一部分。

文章指出，由于飞行时间短且便利的签证政策，富国岛在泰国游客中的知名度正日益提升。

文章结尾称，随着越南持续加大对旅游的投资力度，富国岛正将其发展成为该地区的核心海洋岛屿目的地之一，展现出热带风光、娱乐与度假村迅速发展相结合的独特魅力。（完）

越通社
#泰国《鲜新闻》 #越南 #富国岛 #东南亚 #海洋岛屿旅游目的地 #旅游业 安江省
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