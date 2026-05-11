旅游

奠边府历史文化旅游综合缆车项目正式启动

5月10日下午，奠边省人民委员会与太阳集团（Sun Group）在奠边省芒峰乡联合举行奠边府历史文化旅游综合缆车项目动工仪式。越南政府副总理阮文胜、奠边省领导、太阳集团代表以及芒峰乡和布尼乡民众出席了仪式。

奠边府历史文化旅游综合缆车项目正式启动。图自越通社
奠边府历史文化旅游综合缆车项目正式启动。图自越通社

越通社奠边省——5月10日下午，奠边省人民委员会与太阳集团（Sun Group）在奠边省芒峰乡联合举行奠边府历史文化旅游综合缆车项目动工仪式。

越南政府副总理阮文胜、奠边省领导、太阳集团代表以及芒峰乡和布尼乡民众出席了仪式。

该项目的目标旨在有效挖掘该地区的自然景观潜力、地理位置及特殊历史价值；打造高品质和具有竞争力的特色旅游产品；通过展示空间、体验活动、历史价值传承及传统教育，保护与弘扬奠边府大捷国家级特别历史遗迹区的价值。

此外，该项目还将助力向国内外游客传播文化历史价值，推动奠边府建设成为北部山区典型的文化历史旅游目的地，并为当地社会经济发展创造增长动力。

政府副总理阮文胜强调了该综合体项目的实施，对实现奠边省未来旅游发展导向具有切实意义。

阮文胜副总理高度评价太阳集团决定在奠边省投资的选择，认为这不仅创造了新的旅游产品，还是对这片历史土地的一种回馈；体现了企业在唤醒奠边省乃至西北地区旅游潜力和优势的过程中，与地方政府分担责任、并肩同行的精神。

vnanet-potal-dong-tho-du-an-to-hop-cap-treo-ket-hop-du-lich-van-hoa-lich-su-dien-bien-phu-8752273-1.jpg
芒峰乡和布尼乡民众同欢共享喜悦。图自越通社

为确保项目按进度推进、早日竣工并发挥效益，政府副总理要求投资者调动最大资源，应用现代技术，组织科学施工；确保劳动安全和工程质量；特别要注重保护环境、生态系统和自然景观。

太阳集团董事会主席邓明长承诺，将以最高责任意识努力推动手续完善，尽早展开项目建设，确保质量、进度以及对当地的长期效益，下定决心将奠边打造成为国内外游客向往、慢下来、留下来的旅游目的地。

奠边府历史文化旅游综合缆车项目总投资额为2.076万亿越盾，预计用地规模为35.35公顷，位于芒峰乡和布尼乡境内。

在投资者完成建设并移交给地方政府管理的土地面积为6.6公顷（占项目总面积的18.67%），包括：交通用地、隔离绿化带、公共绿地及水面用地。其余面积将用于建设各功能分区，以进行开发和经营，预计日接待能力约为 1.5 万人次。从出发站到到达站的距离约为5公里，运力约为 2500 人/小时。

根据项目规划，各项主要建设目标应在投资方获得国家土地划拨或出租之日起5年内完成。项目运营期限为70年，自投资方收到土地划拨决定、租赁决定或土地用途变更决定之日起计算。

奠边省领导要求投资者确保项目按时按质完成，各有关单位须依法依规定期进行报告，项目技术基础设施建成后移交给当地主管部门管理等。（完）

越通社
#奠边省 #太阳集团 #奠边府 #历史文化旅游 #越南政府副总理阮文胜 #用地规模 奠边省
关注 VietnamPlus

相关新闻

1954年5月7日，越南人民军“决战-决胜”旗帜在奠边府法军据点群指挥所坑道顶上升起。图自越通社

奠边府大捷——对老挝革命事业的宝贵经验

据越通社驻老挝记者报道，值此奠边府大捷72周年之际，老挝人民革命党中央宣传训练部官方脸书账号于5月7日发文，强调72年来，奠边府大捷已使越南人民获得了全面发展，取得了巨大且具有历史意义的成就。

奠边府大捷：英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响

奠边府大捷：英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响

奠边府大捷是20世纪反对殖民主义、争取独立自由斗争中的光辉里程碑，是越南人民保卫祖国的光辉历史中一场具有战略决战意义的战役，众志成城凝聚民族与时代力量。这一胜利是英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响。

游客在奠边府大捷博物馆参观奠边府战役全景画。图自越通社

奠边府大捷72周年：续写英雄史诗，开创美好未来

五月份回到英雄的奠边这片土地，纪念奠边府大捷72周年的氛围从各处历史遗迹蔓延至每一个村寨。从当年的惨烈战场，到如今的华丽蜕变，奠边省在经济增长、扶贫减贫、基础设施建设及民生保障方面取得了显著成果，为新阶段的发展奠定了坚实基础。

更多

对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。图自baovanhoa.vn

循着宣光省春江溪水 寻访石苔香味

宣光省春江的溪水四季清澈见底，在布满青苔的礁石间淙淙流淌。对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。

游客在永隆省安化岛参观红树林。图自越通社

永隆省发挥“黄金”优势 吸引大城市游客

在融入与可持续发展的背景下，永隆省正面临将旅游业发展成为支柱产业的重大机遇。与茶荣和槟椥合并后，该省拥有全新的面貌，自然面积超过6296平方公里，人口规模超过420万人。“三面环江，一面朝海”的特殊地理优势使其地缘政治地位显著提升。

游客游览木州茶山。图自越通社

推动木州国家旅游区可持续发展

5月8日，山罗省人民委员会在木州坊与木州、木山、草原、云山、团结、龙萨、云湖等乡坊，就当地旅游发展工作及2026年木州文化旅游周筹备工作举行工作会议。

大叻火车站由法国人于1932年动工兴建，并于1938年竣工，是全长约84公里的潘郎－大叻铁路线的终点站。图自越通社

林同省大叻寨梅旅游专列：梦幻高原之行的独特魅力

林同省大叻市春香坊大叻火车站海拔1500多米，被誉为越南及印度支那地区最古老、最美丽的火车站之一。这里不仅拥有深厚的历史价值和独特的建筑风格，还凭借大叻寨梅（Trại Mát）的旅游专列航线，成为了吸引无数游客在富有诗意的高原空间中穿梭体验的热门目的地。

传统手工艺村发展的动力

传统手工艺村发展的动力

时代强劲变革之际，衡量发展的标准不再仅仅是增长速度，而是文化的深度。第 80-NQ/TW 号决议开启了全新的视角：文化不再居于人后，而是与发展同行并发挥引领作用。

外国游客在胡志明市昆岛参加放归小海龟入海之旅，感到无比兴奋。图自sggp.org.jpg

胡志明市加速旅游业转型升级 确立全国旅游中心地位

在雄王祭祖日、南方解放日及国际劳动节9天假期期间，胡志明市共接待游客近170万人次，实现旅游总收入约8.7万亿越盾。这一成果不仅彰显了这座活力都市的强大吸引力，也反映出该市旅游业正加速转型，持续推出新产品、提升游客体验并拓展服务生态体系。

游客游览安江省茶师白千层森林。图自TRA SU TOURIST AREA

多措并举提升九龙江三角洲旅游的吸引力

在绿色旅游和体验式旅游日益成为潮流的背景下，九龙江三角洲正迎来突破发展的“黄金机遇”。但要将潜力转化为实力，必须同步实施可持续且富有创意的发展战略。

胡志明市一角。图自越通社

胡志明市致力将美食打造成为旅游增长主引擎

美食正逐渐成为旅游业的核心增长动力之一，越来越多游客希望探索能带来令人印象深刻的饮食体验的目的地。随着越南已崛起成为全球瞩目的美食目的地，胡志明市也在不断努力，通过众多特色产品将美食打造成为该市旅游业的“主引擎”。

潘切机场—民用航空项目开工仪式。图自越通社

潘切机场正式动工兴建

4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行了潘切机场—民用航空项目开工仪式。这是具有极其重要意义的活动，标志着林同省在完善交通基础设施、扩展发展空间和提升竞争力战略中迈出了新一步。