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永隆省发挥“黄金”优势 吸引大城市游客

在融入与可持续发展的背景下，永隆省正面临将旅游业发展成为支柱产业的重大机遇。与茶荣和槟椥合并后，该省拥有全新的面貌，自然面积超过6296平方公里，人口规模超过420万人。“三面环江，一面朝海”的特殊地理优势使其地缘政治地位显著提升。

游客在永隆省安化岛参观红树林。图自越通社
游客在永隆省安化岛参观红树林。图自越通社

越通社永隆省——在融入与可持续发展的背景下，永隆省正面临将旅游业发展成为支柱产业的重大机遇。与茶荣和槟椥合并后，该省拥有全新的面貌，自然面积超过6296平方公里，人口规模超过420万人。“三面环江，一面朝海”的特殊地理优势使其地缘政治地位显著提升。

从水乡到海洋空间

永隆省是连接前江和后江的战略水路交通枢纽。拥有长达130多公里的海岸线以及定安、恭侯等重要河口，为该省发展海洋旅游打开了大门。定安经济区、茶荣港口群、可再生能源中心的存在，构成了极具吸引力的工业旅游、风电旅游资源。

越南城市规划发展协会主席陈玉正建筑师说，永隆省在九龙江平原地区占有重要地位，地处芹苴和胡志明市两大经济中心之间。这是吸引大城市游客的“黄金”优势。

永隆省也是“地灵人杰”之地，是众多著名人物的故乡。各纪念区不仅是教育传统的“红色地址”，也是溯源旅游产品体系中的亮点。

京族、高棉族、华族三个民族的长期共居创造了独特的文化空间。全省现有3件国宝、16项国家级非物质文化遗产、214处已排名的遗迹。拥有独特古老建筑的高棉族寺庙或数百年历史的传统手工艺村是吸引游客的好去处。

决心实现发展突破

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在永隆省体验江河生态旅游。图自越通社

据永隆省文化体育旅游厅副厅长阮氏玉容介绍，2020-2025年阶段，全省累计接待游客超过2600万人次，收入超过22万亿越盾。2025年，接待游客约935万人次，比2024年增长13.4%；国际游客大幅增长，超过127万人次（增长71.6%）。仅2026年前4个月，永隆省就接待了近220万人次游客，总收入超过2万亿越盾，增长30.77%。

阮氏玉容表示，旅游业的强劲增长是创新专业化形式并与各兄弟省市联动的成果。许多旅游点已主动打造富有当地特色的社区旅游产品，如安平乡村集市、大安乡村集市；重现美食节；体验传统手工艺村、果园、岛屿旅游和水乡生态旅游。

各住宿点主动提高服务质量，开展促销活动、短途游览，联动开发生态旅游、岛屿游、手工艺村游、历史遗迹游及沿海地区旅游线路。

尽管取得诸多成果，永隆省旅游业仍未与潜力相匹配。永隆省文化体育旅游厅厅长杨黄孙表示，目标是到2030年旅游业成为重要经济行业，对GRDP的贡献率提升至6-7%。该省基于永隆-茶荣-槟椥三省的潜力，以“一条线路、三个目的地”为方针发展旅游业。

据此，茶荣区域重点发展文化旅游、手工艺村旅游以及结合风电工程的海滨旅游。永隆区域完善芒池砖窑项目、冈雍生态旅游区、九龙江平原农业博物馆。槟椥区域重点发展与“椰子文化”相关的旅游、水路旅游、水乡生态旅游和社区旅游。

旅游业将继续为出台旅游投资扶持政策提供参谋，注重以可持续方向扶持社区旅游、农业旅游、绿色旅游；邀请战略投资者建设高质量的观光、度假区和景点。

凭借创造突破的决心以及企业和人民的同行，永隆省旅游业正逐步实现在越南旅游地图上成为具有品牌影响力的目的地的目标，并逐步走向国际市场。（完）

越通社
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