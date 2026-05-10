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精简机构：深入群众，强化政治能力

在推动机构职能精简整合及实施两级地方政府模式近一年后，可见成效显著，机构更加精炼，行政程序更加高效，基层政府也更加贴近群众。

河内市专美乡干部和公职人员全心全意为民服务，为群众提供便利。图自越通社
河内市专美乡干部和公职人员全心全意为民服务，为群众提供便利。图自越通社

越通社河内——在推动机构职能精简整合及实施两级地方政府模式近一年后，可见成效显著，机构更加精炼，行政程序更加高效，基层政府也更加贴近群众。

与此同时也面临着干部配置、分级管理、数字基础设施以及实际运作方式等方面的新压力。中央最新发布的指示也再次彰显了完善该模式的决心，旨在使基层政府运作更加得力、高效。

近日，政府总理颁布了关于提高乡级地方政府干部和公职人员质量，以满足新形势要求的第18/CT-TTg号指示。该指示精神明确指出，目前乡级干部队伍已基本得到完善，工作方式正逐步向更好地服务人民和企业的方向转变。然而，新发展阶段的要求远高于以往，因此，第18号指示要求对乡级干部质量进行全面审查，确保做到“人岗相适、时机得当、因地制宜”，充分发挥干部的实践能力、特长和工作经验。

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广义省的行政干部引导民众办理行政手续。图自越通社

这一精神也贯穿于中央多项重大指示中。国会主席陈青敏在主持关于全面审查规范性法律文件系统的会议时，强调这是一次“制度大盘点”。陈青敏要求必须明确指出哪些规定正在阻碍发展、哪些规定相互重叠或不再适用，必须坚决避免流于形式、笼统模糊的汇报。

在第十六届政府首次例行会议上，黎明兴总理要求继续加大权力下放力度，并与检查监督相结合；将改革成果作为评估各部委、行业和地方责任的标准。目前，政府已颁布8份关于削减、权力下放及简化行政程序和经营条件的决议：废除184项行政程序；下放给地方政府办理134项行政程序；废除 890 项经营条件。

国会还要求政府继续严肃纪法纲纪，彻底践行节约，克服在公产管理、土地使用及项目进展缓慢等方面的浪费现象。与此同时，允许将机构精简所节省的经费用于补充工资改革资金。

过去近一年的实践证明，精简机构和实施两级地方政府是正确的方针，并正产生许多积极的变化。然而，随着新机制新模式深入运行，完善制度、提高干部素质、加强数字化转型以及推进实质性下放权力的要求变得愈加迫切。

中央的最新指示以及各地政府的具体做法表明，继续疏通堵点、完善模式的决心已十分明确。当制度得到同步审查，干部做到人岗相适，权力与责任并重时，两级地方政府模式将不仅是组织架构的变革，还将成为新阶段实现快速、可持续发展的动力。（完）

山罗省苏孝坊公共行政服务中心干部、工作人员为群众办理行政手续。图自越通社

📝时评：精简机构：坚决终止逃避和推卸责任的状况

在近日召开的政府及地方政府2025年工作总结、2026年工作部署会议上，越共中央总书记苏林强调，要大力推进机构组织和两级地方政府治理模式改革，与权力下放相结合，朝着“赋权与问责并行”的方向推动治理方式发生重要变化，充分激发主动性和创造性，使机构更加精简，地方运行更加主动，合规成本逐步降低。

越通社
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越南—新纪元

党建

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