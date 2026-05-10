东南亚最大的海军训练帆船停靠胡志明市

越通社河内——5月10日，印度尼西亚海军“毕玛苏吉”号风帆训练舰在代表团团长苏根·哈里扬托（Sugeng Hariyanto）中校的率领下，搭载345名军官、水手及学员停靠胡志明市西贡-协福港，开始对胡志明市进行为期4天的友好访问。



越南海军第二区司令部副参谋长黎廷宜大校、胡志明市人民委员会代表、海警第三区司令部代表、国防部外事局代表以及印度尼西亚驻越南大使亚当·穆拉瓦曼·图吉奥（Adam Mulawarman Tugio）共同出席了欢迎仪式。



欢迎仪式结束后，“毕玛苏吉”号风帆训练舰的水手及随船乐队立即在西贡-协福港码头举行了阅兵及鼓号表演。



访问胡志明市期间，“毕玛苏吉”号风帆训练舰的指挥官和船员将前往胡志明主席塑像前敬献花圈；礼节性拜会胡志明市领导；访问第七军区领导；并与海军第二区官兵及胡志明市市民开展一系列媒体及友好外交活动。



印尼海军“毕玛苏吉”号风帆训练舰代表团的鼓乐表演。图自越通社

此次访问有助于密切越南与印度尼西亚之间的全面战略伙伴关系；加强越南与印尼两国海军力量在航海经验交流、搜救以及维和行动等领域的合作关系。



此外，印度尼西亚训练帆船对胡志明市的友好访问，也有助于促进两国人民之间的文化交流、相互理解与友谊。



印尼海军“毕玛苏吉”号风帆训练舰是东南亚最大的海军训练舰，船长111.2米（船体长93.24米），宽13.65米，高51.15米。“毕玛苏吉”号风帆训练舰于2017年投入使用，配备先进现代的航海设备及数字数据传输能力。



2024 年，“毕玛苏吉”号风帆训练舰曾访问过海防港。（完）