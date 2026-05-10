印度-越南商会主席：印越加强合作正当其时

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问之际，越通社驻新德里记者就此次访问的意义与成果、双边合作前景以及印度-越南商会（IVCCI）在推动落实两国协议进程中的作用，对IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚（Ajoykaant Ruia）进行了采访。



在评价此次访问的意义时，鲁亚先生认为，目前是印度和越南推动更深层次合作关系的契机。IVCCI主席称，双方在苏林访印框架下签署多项合作文件，是迈出的重要一步，体现了两国领导人在推动双边关系取得实质性发展的决心。



鲁亚强调，印度和越南经济增长迅速，拥有坚实的农业基础，同时都在大力推动科技、电子和信息技术的发展。这些领域具有巨大的合作潜力。



在信息技术领域上，IVCCI主席认为，印度可以发挥其在人力资源和经验方面的优势，与越南科技企业在开发数字解决方案和创新进程中进行合作。此外，两国在农产品方面可以互为补充，其中包括扩大榴莲及多种蔬菜水果的市场准入。



汽车工业和城市发展领域也开启了许多新的合作机会。鲁亚高度评价越南企业，特别是 VinFast在印度的存在，并认为这是在这一拥有十亿人口的国家对绿色交通、城市发展和住房需求巨大的背景下迈出的重要一步。



IVCCI主席认为，越南拥有许多引人入胜且多样化的自然景观，非常适合成为印度剧组的取景地。如果能够出台更多合适的优惠政策，越南可以吸引更多来自印度的电影项目，从而助力推广国家形象并促进旅游业发展。



此外，越南与印度可在海事、物流、石油等领域中深化合作。



IVCCI主席阿乔伊康特·鲁亚坚信，借助越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问所带来的动力，在印越商会等企业对接机制的支持下，越南与印度之间的经贸及投资关系将在未来一段时间内继续保持强劲发展势头。（完）

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