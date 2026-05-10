越南在非洲投资与贸易论坛上推介农产品

越通社河内——越通社驻阿尔及利亚记者报道，第12届非洲投资与贸易论坛（AFIC 12）于5月9日在阿尔及利亚首都阿尔及尔开幕。此次论坛吸引来自43个非洲国家及包括越南在内的多个国际合作伙伴的约2000人出席。



阿尔及利亚知识经济、创业与中小企业部部长努尔丁·瓦达（Noureddine Ouadah）以及阿尔及利亚青年部部长穆斯塔法·希道伊（Mustapha Hidaoui）出席开幕式。



主题为“共同开放市场”的本届论坛由阿拉伯-非洲国家投资与发展中心（CAAID）、非洲联盟（AU）、非洲出口及进口银行（Afreximbank）以及非洲大陆自由贸易区（Zlecaf）秘书处联合举办。



据主办方介绍，在为期两天的活动中，预计将签署多项涵盖投资、贸易和经济发展领域的合作协议。此次活动旨在落实生产性投资活动，推动非洲内部贸易发展，并为市场准入创造更便利的条件。



论坛也是企业家、投资者、经济金融机构代表、工商会以及众多区域和国际组织之间交流经验、建立联系的平台，旨在寻求合作机会并共同推动经济增长。



论坛期间，主办方还设置了展览空间，展示来自非洲多国及国际合作伙伴的大型企业和代表性产品。借此机会，越南驻阿尔及利亚大使馆和商务处设立了展位，重点推介了越南的优势农产品，如咖啡、茶叶，胡椒、姜黄、肉桂、八角等各种香料，以及椰蓉、牛奶、罐装果汁、塑料颗粒等。（完）

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