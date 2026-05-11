经济

加工制造业继续扮演越南工业生产“火车头”角色

据越南财政部统计局数据，2026年4月，全国工业生产指数估计环比增长3%，同比增长9.9%。累计2026年前4个月，工业生产指数增长9.2%，显示出工业领域稳定复苏和扩张的态势。

本田（越南）公司在同文二号工业园区的生产线。图自越通社
本田（越南）公司在同文二号工业园区的生产线。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计局数据，2026年4月，全国工业生产指数估计环比增长3%，同比增长9.9%。累计2026年前4个月，工业生产指数增长9.2%，显示出工业领域稳定复苏和扩张的态势。

其中，加工制造业继续发挥“火车头”作用，增长9.9%，为整体增幅贡献高达7.8个百分点，彰显了工业领域的强劲复苏势头。其次是电力生产与分配业增长7.5%，供水与废物处理业增长7.4%，而采矿业增长4.0%。这一结构表明，加工制造业发挥引领作用，同时工业基础设施行业继续维持生产稳定。

值得注意的是，越南全国34个省市的工业生产指数均实现增长，显示工业活动在全国范围内广泛扩散。宁平、富寿、河静、乂安和北宁等省份因加工制造业和电力生产实现了较高增长。莱州和山罗等有水电站优势的省份在电力行业也实现强劲增长，为整体增长作出了积极贡献。

然而，各地之间的增长仍存在分化。部分地方因依赖增长缓慢或下滑的行业（如采矿业和电力业）而录得较低增长，典型省份有谅山、老街、广义和宣光。这反映了各地区之间工业结构和经济转型程度的差异。

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在海防市长裔工业园区的HTM新材料技术有限责任公司（100%中资）的生产线。图自越通社

据统计局的报告，2026年前4个月，部分主要工业产品实现同比增长，其中：摩托车增长33.3%；加工水海产品增长22.5%；汽车增长22.4%；轧钢增长17.0%；棒材、角钢增长15.8%；啤酒增长15.5%；化工涂料增长14.7%。

相反，部分产品同比出现下降，包括：煤炭（洁净煤）下降5.4%；味精下降4.4%；电视机下降4.3%；皮革鞋靴下降4.1%；尿素下降1.1%。

工业领域劳动力市场也录得积极信号，企业用工人数环比增长1.1%，同比2025年增长3.6%，表明企业正在扩大生产。其中，国有企业用工人数环比和同比均增长0.2%；非国有企业环比增长1.1%，同比下降0.1%；外商投资企业环比增长1.2%，同比增长5.1%。

总体而言，工业增长图景在大部分地方呈扩散态势，但行业和区域间的分化对继续调整结构、提高生产率、推动加工制造业发展以及确保经济可持续增长提出了新要求。（完）

越通社
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