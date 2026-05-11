银行下调存款利率，购房者贷款负担仍难减轻

越通社河内——自2026年4月初越南国家银行与各家商业银行举行会议以来，越南存款利率持续呈下降趋势，但购房贷款利率尤其是中长期贷款利率仍维持高位，购房者依然面临较大财务压力。



市场数据显示，自4月初以来，已有42家银行下调存款利率，降幅为0.1至0.5个百分点。不过，一些中小型银行仍通过对重点期限实施较高利率或推出灵活优惠计划，持续争夺中长期资金来源。



西贡工商股份商业银行（Saigonbank）近日将13个月期线上储蓄利率上调至7.9%，为当前市场最高水平。不过，该行同时下调了其他多个期限的利率，显示其更倾向于优化资金结构，而非全面加息。



北亚商业股份银行（Bac A Bank）也将10亿越盾以下13个月期存款利率提高至7%。部分银行还推出灵活存款产品，以增强客户黏性。



越南外贸股份商业银行（Vietcombank）推出“灵活支取本金存款”数字化产品，年利率最高可达7.4%，客户可提前支取部分本金，同时保留剩余存款的原有利率。与此同时，VPBank旗下数字银行Cake针对首次办理定期存款的客户额外加息最高1.5个百分点，使实际收益率最高可达8.9%。



不过，业内人士认为，这些优惠措施大多属于短期促销，并不意味着市场整体利率重新进入上升周期。与4月初相比，目前提供12个月期7%以上利率的银行数量已明显减少。



在1至5个月短期存款方面，利率仍维持在越南国家银行规定的4.75%上限附近。这表明尽管融资压力已有所缓解，各银行仍希望保持对短期资金的吸引力。



Vietcombank 董事长阮青松表示，从现在到年底，市场大范围上调存款利率的可能性不大。国有商业银行正协调维持合理利率水平，以支持货币市场稳定并保障银行体系安全。



尽管存款利率有所降温，但住房贷款利率仍处高位，继续给民众和房地产市场带来压力。



越南投资信用评级股份公司（VIS Rating）发布的《2026年住宅房地产行业展望更新报告》指出，在房地产信贷继续受到严格控制的背景下，今年住房贷款平均利率预计将比去年同期高出3至4个百分点。



VIS Rating认为，尽管新增住房供应有所增加，但高贷款利率和持续上涨的房价仍对购房需求造成影响。2025年公寓吸纳率已降至约95%，反映出购房者态度趋于谨慎。



在河内和胡志明市，当前公寓价格同比上涨约20%。对于年轻人和中等收入家庭而言，融资成本正日益成为沉重负担。



多家商业银行调查数据显示，目前固定住房贷款利率普遍为8%至10%。优惠期结束后，多家银行的浮动利率可能升至14%至15%。





为刺激市场需求，一些银行推出优惠贷款方案。Vietcombank 与 Techcombank 均推出起始利率为3.99%的住房贷款产品，但仅适用于初始固定优惠期；Agribank 当前住房贷款利率约为8%至9.8%。



不过，专家提醒称，这类优惠利率通常仅维持6至24个月，之后将转为浮动利率机制，按照存款利率加3至5个百分点计算。对于期限长达15至30年的住房贷款而言，后期利率波动可能显著增加还款压力。



越南房地产经纪人协会主席阮文定订表示，利率变化直接影响民众购房能力，尤其是高度依赖银行贷款的年轻群体和中等收入家庭。



他建议购房者应重点评估长期偿债能力，而非仅关注初期优惠利率。



越南国家银行货币政策司司长 范志光 表示，如果存款利率下降趋势继续传导至各信贷机构资金结构，未来贷款利率仍有进一步下调空间。



最新数据显示，新发生存款平均利率较2026年3月底下降约0.26个百分点，降至约5.7%；与此同时，贷款平均利率也开始出现小幅回落。



不过，越南国家银行强调，利率调控仍需兼顾汇率稳定和维持越盾吸引力。该行将继续灵活实施货币政策，保持越盾与美元之间合理利差，以限制“美元化”现象并保障宏观经济稳定。（完）





