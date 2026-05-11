经济

银行下调存款利率，购房者贷款负担仍难减轻

自2026年4月初越南国家银行与各家商业银行举行会议以来，越南存款利率持续呈下降趋势，但购房贷款利率尤其是中长期贷款利率仍维持高位，购房者依然面临较大财务压力。

阮文灵-阮友寿立交桥刚刚全面投入运营两个地下通道，有助于缓解交通拥堵。 图自越通社
阮文灵-阮友寿立交桥刚刚全面投入运营两个地下通道，有助于缓解交通拥堵。 图自越通社

越通社河内——自2026年4月初越南国家银行与各家商业银行举行会议以来，越南存款利率持续呈下降趋势，但购房贷款利率尤其是中长期贷款利率仍维持高位，购房者依然面临较大财务压力。

市场数据显示，自4月初以来，已有42家银行下调存款利率，降幅为0.1至0.5个百分点。不过，一些中小型银行仍通过对重点期限实施较高利率或推出灵活优惠计划，持续争夺中长期资金来源。

西贡工商股份商业银行（Saigonbank）近日将13个月期线上储蓄利率上调至7.9%，为当前市场最高水平。不过，该行同时下调了其他多个期限的利率，显示其更倾向于优化资金结构，而非全面加息。

北亚商业股份银行（Bac A Bank）也将10亿越盾以下13个月期存款利率提高至7%。部分银行还推出灵活存款产品，以增强客户黏性。

越南外贸股份商业银行（Vietcombank）推出“灵活支取本金存款”数字化产品，年利率最高可达7.4%，客户可提前支取部分本金，同时保留剩余存款的原有利率。与此同时，VPBank旗下数字银行Cake针对首次办理定期存款的客户额外加息最高1.5个百分点，使实际收益率最高可达8.9%。

不过，业内人士认为，这些优惠措施大多属于短期促销，并不意味着市场整体利率重新进入上升周期。与4月初相比，目前提供12个月期7%以上利率的银行数量已明显减少。

在1至5个月短期存款方面，利率仍维持在越南国家银行规定的4.75%上限附近。这表明尽管融资压力已有所缓解，各银行仍希望保持对短期资金的吸引力。

Vietcombank 董事长阮青松表示，从现在到年底，市场大范围上调存款利率的可能性不大。国有商业银行正协调维持合理利率水平，以支持货币市场稳定并保障银行体系安全。

尽管存款利率有所降温，但住房贷款利率仍处高位，继续给民众和房地产市场带来压力。

越南投资信用评级股份公司（VIS Rating）发布的《2026年住宅房地产行业展望更新报告》指出，在房地产信贷继续受到严格控制的背景下，今年住房贷款平均利率预计将比去年同期高出3至4个百分点。

VIS Rating认为，尽管新增住房供应有所增加，但高贷款利率和持续上涨的房价仍对购房需求造成影响。2025年公寓吸纳率已降至约95%，反映出购房者态度趋于谨慎。

在河内和胡志明市，当前公寓价格同比上涨约20%。对于年轻人和中等收入家庭而言，融资成本正日益成为沉重负担。

多家商业银行调查数据显示，目前固定住房贷款利率普遍为8%至10%。优惠期结束后，多家银行的浮动利率可能升至14%至15%。

为刺激市场需求，一些银行推出优惠贷款方案。Vietcombank 与 Techcombank 均推出起始利率为3.99%的住房贷款产品，但仅适用于初始固定优惠期；Agribank 当前住房贷款利率约为8%至9.8%。


不过，专家提醒称，这类优惠利率通常仅维持6至24个月，之后将转为浮动利率机制，按照存款利率加3至5个百分点计算。对于期限长达15至30年的住房贷款而言，后期利率波动可能显著增加还款压力。

越南房地产经纪人协会主席阮文定订表示，利率变化直接影响民众购房能力，尤其是高度依赖银行贷款的年轻群体和中等收入家庭。

他建议购房者应重点评估长期偿债能力，而非仅关注初期优惠利率。

越南国家银行货币政策司司长 范志光 表示，如果存款利率下降趋势继续传导至各信贷机构资金结构，未来贷款利率仍有进一步下调空间。

最新数据显示，新发生存款平均利率较2026年3月底下降约0.26个百分点，降至约5.7%；与此同时，贷款平均利率也开始出现小幅回落。

不过，越南国家银行强调，利率调控仍需兼顾汇率稳定和维持越盾吸引力。该行将继续灵活实施货币政策，保持越盾与美元之间合理利差，以限制“美元化”现象并保障宏观经济稳定。（完）


越通社
#越南国家银行 #存款利率 #住房贷款利率 #房地产市场 #越南银行业 #购房贷款 #越南经济 #河内房价 #胡志明市房价 #浮动利率 #固定利率 #Vietcombank #Techcombank #Agribank #VPBank #Cake数字银行
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

越南各家银行存款利率较去年同期大幅下降

越南各家银行存款利率较去年同期大幅下降

进入最后一个季度，正常情况下，存款利率将趋于逐步上调，以吸引闲置资金存入银行，满足年底民众和企业的贷款需求。但今年有所不同，大部分银行存款利率都将维持较低水平，有的还继续下调。
越南四大行将存款利率降至最低水平

越南四大行将存款利率降至最低水平

越南外贸股份商业银行（Vietcombank）、越南工商银行（VietinBank）、越南投资与发展股份制商业银行(BIDV)和越南农业与农村发展银行（Agribank）刚公布新的存款利率表，各期限存款利率都大幅下降，下降至银行系统最低水平。

更多

附图 图自越通社

胡志明市加紧推进公共投资资金拨付

公共投资被视为推动胡志明市实现2026年两位数经济增长的重要动力。然而，今年前4个月，该市公共投资资金拨付率仅达10.5%，低于全国平均水平。为此，胡志明市正要求各部门和地方加快解决征地拆迁、投资手续及施工中的障碍，力争全年完成100%的资金拨付目标。

游客在永隆省安化岛参观红树林。图自越通社

永隆省发挥“黄金”优势 吸引大城市游客

在融入与可持续发展的背景下，永隆省正面临将旅游业发展成为支柱产业的重大机遇。与茶荣和槟椥合并后，该省拥有全新的面貌，自然面积超过6296平方公里，人口规模超过420万人。“三面环江，一面朝海”的特殊地理优势使其地缘政治地位显著提升。

工作会谈现场。图自越通社

越南高度评价斯里兰卡的哥伦坡智能港口城模式

据越通社驻南亚记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新与数字化转型指导委员会（以下简称“57号指导委员会”）常务副主任阮维玉同志率领代表团近日与斯里兰卡哥伦坡港口城管理局举行了工作会谈。

越南展品吸引参观者驻足观看。图自越通社

越南在非洲投资与贸易论坛上推介农产品

越通社驻阿尔及利亚记者报道，第12届非洲投资与贸易论坛（AFIC 12）于5月9日在阿尔及利亚首都阿尔及尔开幕。此次论坛吸引来自43个非洲国家及包括越南在内的多个国际合作伙伴的约2000人出席。

广宁省东梅工业区Lioncore越南工业有限公司的生产厂。图自越通社

广宁省转向深度吸引外资 努力突破30亿美元大关

今年前4个月，广宁省吸引FDI资金达2.22亿多美元。其中，新获批投资项目10个，投资总额超1.25亿多美元；另有8个项目办理增资手续，追加资金达9672万美元。截至目前，全省共有来自全球20个国家和地区的有效FDI项目237个，注册资本总额近160亿美元；其中实际到位资金近100亿美元，占比约63%。

南桥坚工业园是海防市典型的民营经济模式，被联合国工业发展组织选为全球生态工业园计划的37个工业园之一。图自越通社

发展民营经济：让越南商品深度融入地区和全球价值链

越共中央政治局关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年多来，许多新机制和政策已陆续出台，目的是消除体制障碍、拓展投资空间、为企业疏通资源。这些举措不仅为民营经济发展增添动力，还为越南商品深度融入地区和全球价值链开辟了机遇。

庆和省循环有机农业模式已初见经济效益。图自越通社

第68号决议为经济增长释放新空间

实施一年多来，越共中央政治局关于发展民营经济的第68号决议已在政策以及企业界的认知和行动方面产生了显著变化。在政府推动体制改革、削减行政手续和合规成本的背景下，这些影响正逐步显现，开辟了新的增长空间。

双方会议现场。图自工贸部

越南与印度加强能源与生物燃料领域合作

在随同越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问期间，越南工贸部部长黎孟雄会见了埃萨集团（Essar Group）。埃萨集团是印度大型跨国企业，其业务涵盖能源、基础设施、金属与矿产、技术与零售四大核心领域。

“得乐省咖啡种植与加工知识”获得国家级非物质文化遗产证书。图自nhandan.vn

确立越南咖啡在国际市场的地位

以“从多样传统到人类共同的活态遗产”为主题的2026年世界咖啡遗产论坛是一个高级别国际对话空间，旨在阐明如何将咖啡视为一种“活态遗产”，具有“连接人、社区及文明”的能力，并致力于成为和谐、创新与可持续发展的共同语言。

越南在新阶段加大吸引外商直接投资力度。图自越通社

越南在新阶段加大吸引外商直接投资力度

2026年前几个月，流入越南的外商直接投资（FDI）资金持续释放积极信号。在全球经济动荡的背景下，越南能够保持对外资的吸引力体现了国内投资环境的稳定性。

越南工贸部颁布CEPA项下货物原产地规则

越南工贸部颁布CEPA项下货物原产地规则

为实施越南与阿拉伯联合酋长国政府之间的《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），越南工贸部已于2026年5月5日颁布了第24/2026/TT-BCT号通知，规定了该协定项下的货物原产地规则。

北宁省出口服装生产线。图自越通社

行政审批制度改革成效显著 海外侨胞投资者信心大增

越共中央政治局2025年5月4日签发关于发展私营经济部门的第68-NQ/TW号决议落地实施一年后，企业界和海外侨胞已经感受到积极信号，尤其是在政策思维方面的转变。私营经济部门日益被视为经济体的重要驱动力。

传统手工艺村发展的动力

传统手工艺村发展的动力

时代强劲变革之际，衡量发展的标准不再仅仅是增长速度，而是文化的深度。第 80-NQ/TW 号决议开启了全新的视角：文化不再居于人后，而是与发展同行并发挥引领作用。

同塔省的榴莲采收活动。图自越通社

破解种植园和检验室堵点 打通榴莲出口通道

5月初，同塔省和九龙江三角洲地区多地的榴莲价格暴跌，降至多年来最低水平，使果农如同“坐在火堆上”，面临亏损风险。与此同时，供应持续增加的压力叠加出口环节在质量检测方面遇到的障碍，使得市场消费整体趋于低迷。