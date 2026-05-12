经济

推动山罗省龙风乡李子品牌走高走远

山罗省龙风乡（Lóng Phiêng）于5月9日至10日举办2026年首届龙风乡李子节，吸引来自省内外以及老挝的广泛人民和游客一同参与。

山罗省早熟李子丰收且售价高，种植户喜笑颜开。图自越通社
山罗省早熟李子丰收且售价高，种植户喜笑颜开。图自越通社

越通社山罗省——山罗省龙风乡（Lóng Phiêng）于5月9日至10日举办2026年首届龙风乡李子节，吸引来自省内外以及老挝的广泛人民和游客一同参与。

今年李子节期间举行了丰富多彩的切实活动，如李子采摘比赛、农产品展位布置比赛、龙风乡介绍比赛，以及具有民族文化特色的体育与文艺活动。

特别值得关注的是，组委会还设置了数字化转型展位，在数字平台上展示和推广当地特色产品，引导群众了解电子商务，并在农产品生产与销售中应用技术，举行李子园实地体验等活动等。

龙风乡是山罗省的边境乡，总面积147.81平方公里，与老挝接壤的边境线长22.785公里。

多年来，龙风乡重点推进农业经济发展与新农村建设齐头并进，充分挖掘当地现有潜力和优势。其中，李子已逐渐确立为当地的主导作物地位，种植面积超过1000公顷，2026年产量预计达近1万吨。李子品质不断提升，采用安全、可持续的栽培方式，逐步引入先进科学技术与标准化生产模式。这些举措有效提高了农民收入，改善人民生活条件，并推动当地经济社会发展。

今后，龙风乡将重点推动李子产业发展，提升李子品质，打造良好品牌形象，应用科学技术并拓展销售市场，逐步构建“产品生产—加工—销售” 一体化全产业链。同时，将农业发展与体验式旅游相结合，充分挖掘边境乡的潜力与优势，提高农产品价值，创造就业机会并增加人民收入等。

龙风乡人民委员会主席吕文忠表示，李子节不仅是推崇李子产品的契机，还有助于推广龙风乡风土人情形象。与此同时，促进贸易往来，加强供需对接，吸引省内外企业、合作社及投资者的关注。借此，推动农业生产向商品化方向发展，提升农产品价值，着力打造可持续发展农业，进一步提升当地居民收入等。（完）

越通社
#山罗省 #龙风乡 #李子品牌 #走高走远 越南
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