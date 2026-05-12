岘港加速成为亚洲一流旅游中心

越通社岘港——面对拓展发展空间的新机遇，岘港旅游业正展现出强劲的决心，全力巩固其亚洲一流旅游中心的地位。凭借2025年的积极成果和2026年初的向好信号，岘港正在部署多项措施，以保持两位数增长率并提升目的地的竞争力。
令人印象深刻的增长势头
据岘港市文化体育与旅游局，2025年，该市累计接待住宿游客超过1770万人次，比2024年增长超过18%。其中，国际游客超过760万人次，增长超过25%；国内游客约1010万人次，增长超过13%。住宿、餐饮和旅行服务总收入超过57.3万亿越盾，增长超过22%。
2026年，岘港市旅游业增长势头得以延续。前4个月，各住宿机构累计接待游客近600万人次，比2025年同期增长19.2%；其中，国际游客近340万人次，增长24.9%。
在雄王祭祖日及4·30-5·1假期，岘港是游客量和旅游收入最高的地方之一，接待游客约146万人次，比去年同期增长近35%，旅游收入约5.7万亿越盾。
各航空枢纽的繁忙景象也印证了这座“宜居城市”的吸引力。目前，岘港有27条航线正在运营，其中20条是与韩国、日本、东南亚和中东等重点市场连接的国际定期航线。
全面可持续发展战略
在全球旅游业强劲复苏的背景下，岘港的目标不仅是保持增长，更是要崛起成为亚洲一流旅游中心。该市着力完善规划，按照连接现代都市与文化和生态价值的方向拓展旅游空间。
旅游生态系统按照发展特色产品线的方向进行重组，如高端度假地产、MICE旅游、高尔夫旅游；同时推动婚庆旅游、医疗旅游和夜间经济等新产品。在发展产品的同时，该市注重投资基础设施和加强跨区域联通。岘港正在推动岘港国际机场的升级改造，将仙沙港转型为专用旅游港的方向，并完善连接会安、三岐、朱莱及国际口岸的交通路线。
据岘港市文化体育与旅游局局长陈氏红幸介绍，为确保2026年实现两位数增长目标，该市需要加快岘港国际机场T1、T2航站楼的扩建进度；吸引投资于仙沙、寿光游艇码头综合体，并尽早实施重点项目。
此外，该市继续注重保障旅游安全和环境，控制海云岭、山茶半岛的山体滑坡风险，确保内河水路游客安全，同时维护“绿色-清洁-美丽”的景观，遏制拉客、宰客现象，为维护岘港安全、文明、友好的形象作出贡献。（完）
岘港——全球数字游牧的新兴目的地
数字游牧的迅速增加也带来了不小的挑战，特别是对生活成本，特别是住房租金造成的压力。在此背景下，岘港市须在利用全球远程办公趋势带来的机遇与保障当地居民生活质量之间实现平衡。