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河内与万象推进新时期全面合作

5月12日下午，河内市委常务委员会在河内市委总部与来访的老挝万象高级代表团举行会谈。

河内市委书记陈德胜与万象市委书记、人民议会主席阿萨庞通·西潘敦共同见证河内妇联与万象妇联合作谅解备忘录（2026-2030）、河内胡志明共产主义青年团与万象老挝人民革命青年团加强合作谅解备忘录（2026-2030）的签署仪式。图自越通社
河内市委书记陈德胜与万象市委书记、人民议会主席阿萨庞通·西潘敦共同见证河内妇联与万象妇联合作谅解备忘录（2026-2030）、河内胡志明共产主义青年团与万象老挝人民革命青年团加强合作谅解备忘录（2026-2030）的签署仪式。图自越通社

越通社河内——5月12日下午，河内市委常务委员会在河内市委总部与来访的老挝万象高级代表团举行会谈。

会谈由越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜与老挝人民革命党中央委员、万象市委书记、万象市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦共同主持。

会谈中，两国首都领导人肯定了越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系继续得到巩固和深入发展。其中，河内与万象之间的合作日益走向深入、实质和有效。

河内市委书记陈德胜在会谈中强调，近期两党、两国高层代表团互访活动继续肯定了越老两国始终如一的紧密关系和高度的政治互信；同时为包括河内和万象在内的两国地方合作创造了新的动力。

陈德胜表示，两个首都之间的合作关系在经济、贸易、投资、教育、医疗、文化和民间交流等领域继续得到全面巩固和发展。特别是，双方签署的《合作谅解备忘录（2026—2030）》为两国首都关系创造了重要的法律框架和战略导向，开启了新的发展阶段。

陈德胜表示，两个首都正面临诸多相似的挑战，如交通、环境、社会治安和城市治理等。河内愿与万象分享在组织机构安排、建设两级地方政府、行政改革以及提升干部队伍工作效率等方面的经验。

陈德胜也强调，河内支持两个首都之间继续保持并扩大基层合作；相信凭借双方领导人的高度政治决心，河内与万象的关系将在未来继续得到更加实质、可持续和有效的发展。

万象市委书记、万象市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦在会谈中高度评价河内经济社会发展取得的成就；同时表示，此次访问体现了万象继续培育老越两国以及两个首都之间特殊友好关系的决心。

阿萨庞通建议双方继续加强在人力资源培训、地方政权建设、城市管理、行政改革等领域的合作。

在会谈框架内，双方签署了在宣教—民运、妇女、青年、外事、工贸、教育和医疗等领域的合作谅解备忘录。这被视为具体化2026至2030年合作内容、推动河内—万象关系日益实质、有效和可持续发展的重要基础。（完）

越通社
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