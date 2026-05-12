越南祖国阵线第十一届全国代表大会：凝聚民族大团结精神 推动数字化转型与可持续发展

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越南佛教教会中央治事委员会主席、副法主释善仁和尚在大会上发表参论。图自越通社



越通社河内—— 越南祖国阵线第十一届全国代表大会（2026—2031年任期）于5月12日下午继续举行。来自各省市、政治社会组织及宗教团体的代表一致肯定，阵线在巩固全民大团结、推动数字化转型及筹集国家发展资源等方面发挥着核心作用。



各参会报告强调，在行政区划扩大和数字化转型加速推进的背景下，增强社会共识、凝聚民心、发挥社区内生动力，对于实现国家快速可持续发展具有重要意义。



得乐省省委副书记、省祖国阵线委员会主席伊·江格里涅克农在题为《得乐省各族人民决心与祖国阵线携手共建家园》的报告中表示，2025年行政区划调整后，新成立的得乐省由原得乐省与富安省合并而成，面积超1.8万平方公里，人口近350万。他指出，尽管行政区划发生变化，但最关键的是保持人民的团结与共识。面对地域辽阔、民族多样、困难尚存的现实，全民大团结依然是实现可持续发展的核心基础。他介绍，近年来，得乐省各级阵线通过开展各项社会保障计划、支持灾后重建、推进新农村建设及实施基层自治模式，充分发挥了党、政府与人民之间的桥梁作用。

得乐省省委副书记、省祖国阵线委员会主席伊·江格里涅克农在题为《得乐省各族人民决心与祖国阵线携手共建家园》的报告 图自越通社



截至目前，全省超过75%的乡镇达到新农村建设标准。“数字平民教育”运动也在广泛推进，已有数百个社区数字技术小组在基层运行，帮助民众掌握数字技能。他建议继续推动阵线体系数字化转型，强化人民在数字转型、绿色转型及数字经济发展中的参与作用，同时将经济发展与保护各民族传统文化相结合。



越南佛教教会治事委员会常务副主席释清饶和尚在发言中阐述了佛教在巩固全民大团结中的作用。他表示，越南佛教现有近1.95万处宗教场所、约6万名僧尼、约6000万信徒及佛教信众。历经逾2000年与民族同行，佛教在精神生活、文化传承及构建社会共识方面持续发挥重要作用。



越南祖国阵线第十一届全国代表大会（2026—2031年任期）参会论环节。图自越通社

2021—2025年期间，越南佛教教会共组织超3600次修行课程及法会，吸引逾420万人次参加；同时开展了多项社会保障活动，总经费约4.85万亿越盾，包括修建2300多间爱心房、发放15.6万份助学金、建设数百座农村桥梁和水井，并资助多所教育机构，照料老人、孤儿及残疾人。他建议建立国家、阵线与宗教组织之间更为紧密的协调机制，为佛教扩大国际合作创造条件，组织和承办大型文化和宗教活动，助力推广越南形象并促进文化旅游发展。



大会代表一致认为，在国家迈入新发展阶段之际，发挥全民大团结力量必须与创新活动方式、应用科技、推进数字化转型以及增强人民参与发展进程紧密结合起来。



此次大会的召开正值越南大力推动机构改革、数字化转型及落实2026—2031年经济社会发展目标之际。代表们表示相信，越南祖国阵线将继续发挥团结凝聚的核心作用，汇聚各阶层人民力量，共同建设快速、可持续发展的国家，不断提升越南在国际舞台上的地位。（完）