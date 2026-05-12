经济

海防市行政改革指数和人民满意度指数稳居全国榜首

海防市在2025年行政改革指数（PAR Index指数）以及市民对政府行政服务满意度指数（SIPAS）位居全国榜首。这是海防市第三次在全国行政改革指数中领先，也是连续第二次在行政改革指数和人民满意度指数中双双领先。

海防市行政改革指数和人民满意度指数稳居全国榜首。图自越通社
海防市行政改革指数和人民满意度指数稳居全国榜首。图自越通社

越通社河内——海防市在2025年行政改革指数（PAR Index指数）以及市民对政府行政服务满意度指数（SIPAS）位居全国榜首。这是海防市第三次在全国行政改革指数中领先，也是连续第二次在行政改革指数和人民满意度指数中双双领先。

据海防市人民委员会副主席黄明强介绍，多年来，该市始终确定行政改革是核心任务，为促进经济社会发展、提高城市竞争力创造动力。海防市已多措并举，其中包括扩大线上公共服务、大力推进档案数字化、加强分级分权、提高一把手责任以及严明纪律规矩。

2025年继续在全国行政改革指数和人民满意度指数中领先，是海防市继续大力推进行政改革与数字政府、智慧城市建设相结合，提高服务民众和企业质量，为新时期促进经济社会快速可持续发展注入动力。

2025年，在面临诸多困难与挑战的背景下，该市仍保持高增长势头，地区生产总值达11.81%。海防市继续肯定其作为国家重要发展引擎之一的角色，是全国唯一连续11年保持地区生产总值两位数增长的地方。

根据公布结果显示，2025年海防市行政改革指数达95.37%，位居全国第一，比排名第二的地方高出2.21%。这是海防市连续第二年、也是五年内第三次在该指数中保持全国第一的位置。

2025年海防市人民满意度指数达91.12%，是全国唯一超过90%的地方，继续位居全国第一。其中，人民对政策制定与组织实施工作的满意度达91.01%；人民对公共行政服务的满意度达91.26%，均居全国首位。

上述结果反映了民众和企业对全市国家行政机关服务质量的认可和积极评价，同时彰显了该市大力推进行政手续改革、数字化转型、提高公务责任以及服务型、现代化、透明行政体系建设效率。（完）

附图。图自政府门户网站

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越通社
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