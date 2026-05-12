广宁省批准首个海上风电项目投资主张

越通社广宁——广宁省委常委会已高度一致同意在姑苏特区投资建设广宁4号风电厂项目。这是实现将当地打造成为全国风电中心目标的重要一步。
广宁4号风电项目设计装机容量预计为50兆瓦，将在姑苏特区近海区域实施。这是该省境内的首个海上风电项目，在开发当地丰富的可再生能源潜力方面发挥着先锋作用。
广宁省委书记管明强强调，广宁省拥有突出优势，风电总潜力近16000兆瓦；其中海上风电潜力巨大，约占13000兆瓦。
为最大限度地开发这一优势，省委常委会要求加快推进广宁4号风电项目进度；继续对各潜力区域进行全面细致的勘察，建议工贸部将其补充纳入第八版电力规划的电源开发计划中；制定系统性的发展方向，特别是电力传输系统，确保与海洋养殖规划和水路交通路线同步。
此前，4月底，广宁省已在横蒲坊动工建设装机容量200兆瓦、投资额近7.3万亿越盾的广宁1号风电项目。这是越南北方首批风电项目之一，开启了开发北方风能资源的征程。
发展风能是从“棕色”能源向“绿色”能源转型路线图中的重要一步，是落实越共中央政治局关于到2030年保障国家能源安全及2045年愿景的第70-NQ/TW号决议的重要举措，同时也有望为广宁省长期发展注入新动力。（完）
嘉莱省批准投资建设4个太阳能与风电项目
嘉莱省政府已决定批准由EMI投资股份公司、仁和1号风电股份公司及仁和2号能源股份公司组成的联合体作为实施四个太阳能发电厂和风电发电场项目的投资方。