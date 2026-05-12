广宁省批准首个海上风电项目投资主张

越通社广宁——广宁省委常委会已高度一致同意在姑苏特区投资建设广宁4号风电厂项目。这是实现将当地打造成为全国风电中心目标的重要一步。



广宁4号风电项目设计装机容量预计为50兆瓦，将在姑苏特区近海区域实施。这是该省境内的首个海上风电项目，在开发当地丰富的可再生能源潜力方面发挥着先锋作用。



广宁省委书记管明强强调，广宁省拥有突出优势，风电总潜力近16000兆瓦；其中海上风电潜力巨大，约占13000兆瓦。



为最大限度地开发这一优势，省委常委会要求加快推进广宁4号风电项目进度；继续对各潜力区域进行全面细致的勘察，建议工贸部将其补充纳入第八版电力规划的电源开发计划中；制定系统性的发展方向，特别是电力传输系统，确保与海洋养殖规划和水路交通路线同步。



此前，4月底，广宁省已在横蒲坊动工建设装机容量200兆瓦、投资额近7.3万亿越盾的广宁1号风电项目。这是越南北方首批风电项目之一，开启了开发北方风能资源的征程。



发展风能是从“棕色”能源向“绿色”能源转型路线图中的重要一步，是落实越共中央政治局关于到2030年保障国家能源安全及2045年愿景的第70-NQ/TW号决议的重要举措，同时也有望为广宁省长期发展注入新动力。（完）

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