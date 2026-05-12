韩国支持越南发展芝麻种植区

越通社河内 ——越通社驻首尔记者报道，据韩国农渔村公社（KRC）的消息，该公社将与韩国农林畜产食品部（MAFRA）配合，在越南开展芝麻价值链发展支持项目。
该项目启动仪式已于5月8日在越南举行，投资总额约67亿韩元，预计持续至2027年，重点集中在乂安省和同塔省两个芝麻种植面积较大的省份。
根据计划，韩方将支持建设农产品收购及流通中心（APC），发展种苗生产基地，并提供加工和烘干设备。除基础设施投资外，项目还包括派遣韩国农业专家赴越，并对当地农民进行培训，传授先进种植技术。
值得注意的是，乂安省目前正推动芝麻发展成为特色农产品，以配合越南政府的新农村建设计划。然而，产量和加工技术的限制目前仍影响了该产业的竞争力。
越南农业与环境部国际合作司司长阮杜英俊表示，与韩国开展的合作项目将有助于提高芝麻的产量和品质，并改善农民收入。
韩国农林畜产食品部代表强调，这是韩越两国扩大可持续农业合作、加强粮食安全战略中的一部分。（完）
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