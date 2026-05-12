将“一乡一品”与旅游相结合：广治省拓展农产品消费空间

越通社广治省——目前，广治省拥有160个 “一乡一品”（OCOP）产品。其中，达到国家五星级标准为2个，达到国家四星级标准为31个。这些带有浓厚地方印记的OCOP产品正逐步成为向国内外游客推介广治家乡形象的桥梁。从沿海集市、酒店展柜到农村体验旅游模型，OCOP不仅提升了农产品的价值，而且开辟了农村经济多价值、可持续发展的新方向。



逐步提升地方产品档次



每逢周末，广治省沿海地区的夜市变得格外热闹，众多OCOP展位吸引了大量市民和游客参观购物。



其中，来自山海广平服务有限责任公司的燕窝产品在数字平台上销售势头良好。该公司总经理阮文山表示，为达到OCOP 四星级标准，该企业在注重提高产品质量的同时，也着力提升产品外观设计。



除了大型企业外，许多中小型生产经营户也利用各类集市和贸易展会宣传其产品，将其被视为帮助企业赢得消费者关注的有效渠道。



这些集市虽然规模不大，但产品可容易贴近客户，这是最重要的。 日芝食品生产贸易与服务有限责任公司经理陈氏兰芝

甘露乡经济处处长阮文公表示，当地政府正持续支持OCOP主体完善生产流程、提高产品质量并完善法律档案，以实现产品升级。



广治省正在打造与品牌、价值链和种植区代码相结合的OCOP产品，同时加强贸易促进，应用数字平台，解决销路难题。



OCOP产品与体验式旅游深度融合



广治省不仅加强商品销售，而且逐步将OCOP产品融入游客的体验之旅。当地诸多酒店和住宿场所都积极推广OCOP产品。饮品、天然药材、纪念品及地方土特产等产品不仅吸引了国内游客，还受到了国际游客的青睐。



广治的OCOP产品给我的感受与欧洲的工业化产品截然不同。这里的农产品采用新鲜原料，直接产自当地，让我能感受到每个目的地独特的风味。在酒店里销售这些产品非常好，能帮助我们更深入地了解所到访地方的特色。 比利时的游客塞德里克·海伦（Cedric Heylen）

广治省农业与环境厅厅长陈国俊表示，发展OCOP产品不仅包括开发产品展示柜台，而需扩展到体验式旅游。该省确定将大力促进与原料区、手工艺村及OCOP生产场所相结合的体验式旅游，让游客能直接参观并参与种植、照料和产品加工过程。





目前，广治省许多乡村旅游模型凭借其简约且亲近自然的体验，吸引了大量国际游客。例如，在布泽乡蓬莱村的一个农场里，赶鸭子、骑水牛、沿河边村道漫步等活动已成为外国游客眼中极具吸引力的体验活动。



各地政府认为，发展乡村旅游不仅创造了更多生计机会、宣传了地方OCOP产品，更有助于提升社会在保护景观和生活环境的意识。



从农村集市的小摊位到与农业相结合的体验式旅游模式，广治省OCOP产品正逐步彰显其在农村经济发展中的作用。将OCOP产品与旅游相结合不仅扩大了农产品的销路，而且以可持续和富有文化特色的方式，向外界推介了当地的文化和风土人情形象。（完）