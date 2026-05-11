Vingroup在奠边省启动228公顷的超级城市项目

越通社奠边省—— 5月11日上午，奠边省人民委员会与 Vingroup 集团在奠边府坊，联合举行了“奠边府坊西北部新都市、度假旅游及体育服务区”项目的动工仪式。该项目规模达 228 公顷，预计总投资额超过 23.66 万亿越盾，是奠边省迄今为止规模最大的都市项目，有望为西北地区的都市、旅游及服务业发展注入强劲动力。



越南政府副总理阮文胜、中央各部委领导、奠边省领导以及 Vingroup 集团代表和当地广大民众出席了动工仪式。



奠边省人民委员会主席黎文良在仪式上致辞时强调，该项目对当地经济社会发展具有重要意义，同时也是 2026 年奠边省投资促进会议框架内的亮点活动。



奠边省人民委员会主席要求投资方与相关厅局、地方集中完善相关手续；在征地拆迁和安置工作中紧密配合，确保项目按进度、高质量、高效率开展。项目的落成运营不仅将改写当地城市面貌，还将为整个西北地区开辟新的增长空间，创造就业，促进商贸服务，提高人民生活水平并增加地方财政收入。

项目用地面积超过 228.5 公顷，规划人口约 1.2 万人。图自越通社





Vingroup 集团副主席黎克侠表示，集团将调集资源，按承诺落实项目，确保进度与质量，并在规划、土地、环境及可持续发展等方面严格遵守各项规定。



根据规划，项目用地面积超过 228.5 公顷，规划人口约 1.2 万人。这是目前奠边省境内最大的新都市项目，采用“城中城”模式开发，同步集成住房、商业、服务、度假、教育、医疗、公共空间及体育区。

项目的亮点是规模近 87 公顷的 18 洞高尔夫球场综合体，其设计与西北地区的自然地形相得益彰。此外，项目还拥有达到国际标准的酒店、学校系统、近 1000 套别墅、近 1900 套联排别墅以及现代化配套设施，保障性住房用地面积近 10 公顷，最高建筑密度达 40%。



该项目位于奠边府坊和清葛乡（Thanh Nưa），可快速连接奠边机场，并对接未来的木州-山罗-奠边高速公路轴线。据奠边省评估，项目建成后将助力拓展城市空间，促进区域间贸易与旅游发展，逐步完善省会中心二级城市标准的各项指标。



值此机会，Vingroup 绿色生态系统成员VinEnergo 能源股份公司与奠边省人民委员会签署了可再生能源开发合作备忘录。



根据合作内容，企业将落实已获批投资主张的奠边1号太阳能发电厂项目；同时研究并提议开发约 10GW 的太阳能项目（预计总投资额 157.95 万亿越盾）以及规模约 8000MWh 的储能项目（预计总投资额 28.431 万亿越盾）。（完）



