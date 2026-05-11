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旅加越南人提出连接侨胞资源与民营经济的三项建议

在关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，加拿大越南企业界及侨胞社区认为，最积极的变化是国家对私营部门的定位发生转变，从“管理”转向“同行、保护并创造发展条件”。

旅加越南人提出连接侨胞资源与民营经济的三项建议

越通社河内——在关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，加拿大越南企业界及侨胞社区认为，最积极的变化是国家对私营部门的定位发生转变，从“管理”转向“同行、保护并创造发展条件”。然而，为将信心转化为资金、技术和务实合作，越南需进一步缩小政策与执行之间的差距，为海外越南人建设专门支持中心，解决技术转让、知识产权、远程办公等方面的障碍，为海外越南企业设计“软着陆”计划，以在越南试运营。加拿大出口发展局（EDC）前干部、现任加越贸易理事会副主席阮琼兰在接受越通社驻加拿大记者采访时分享的观点。

阮琼兰认为，第68号决议发出了关于发展思维的重要信号。值得关注的不仅是越南颁布了更多企业扶持政策，而且私营部门被视为需要被保护、陪同并为其长期发展创造条件的力量。

第68号决议在保护财产权、确保合同履行以及明晰刑事责任与行政责任界限等方面体现了更明显的政治承诺。这对企业家而言是特别重要的因素。

阮琼兰表示，这种转变也反映在对话质量上。过去，加拿大合作伙伴的问题大部分集中在越南政策风险和稳定性担忧上，而现在，他们的讨论已转向具体的合作机会，特别是绿色经济、金融科技、高新农业及高技术含量产业。

她表示，在越南迈入奋发图强新纪元中，民营经济需在提升国家竞争力和促进创新和促进侨胞资源对接等方面起着核心作用。根据在加拿大越南企业和专家的经验，越南可以更好地利用的两项资源是其国际贸易网络和技术能力。

目前，诸多越裔信息技术（IT）专家在加拿大的科技集团、银行、初创企业及创新生态系统中任职。若有合适的机制，这支力量将成为“技术桥梁”，帮助越南企业获取管理经验、技术方案、国际标准以及北美的合作伙伴网络。

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实施一年多来，越共中央政治局关于发展民营经济的第68号决议已在政策以及企业界的认知和行动方面产生了显著变化。在政府推动体制改革、削减行政手续和合规成本的背景下，这些影响正逐步显现，开辟了新的增长空间。

阮琼兰认为，应将侨胞视为“战略合作伙伴”，而非仅仅是侨汇来源。为此，她提出了三项具体建议。一，侨胞设立专门的“贸易服务台”（Trade Desk），支持侨胞与国内企业、管理机关和投资生态系统建立联系。

二，越南以技术视为吸引侨胞资源的“跳板”，继续完善技术转让、知识产权、数据保护及远程办公模式的法律框架。

三，越南可参考加拿大的“软着陆”计划，支持外国企业进入国内市场。越南可以为有意回国经营的海外越南人设计类似的计划。

阮琼兰总结道，第68号决议为民营经济和侨胞资源敞开了大门。接下来的任务是通过明确的步骤、专业的支持渠道和足够透明的法律环境，让投资者能看到长远的发展道路。当政策得到持续执行，并且具有具体的对接机制时，旅居加拿大越南侨胞的财政资源、技术、知识和人脉网络就可以成为越南发展过程的重要部分。（完）

越通社
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