越通社安江——为制定和完善在富国特别行政区举行的2027年APEC领导人会议周安全保障方案，5月11日，由警卫司令部副司令范文雄少将率领的警卫司令部考察团与安江省公安厅领导协调，实地考察会议周相关的多个重要地点。



具体是，考察团检查预计将举行系列重要活动的2027年APEC会议中心、为与会代表提供医疗保健和急救服务的富国太阳医院、连接富国国际机场与2027年APEC会议中心的DT.975省道以及富国国际机场区域。



通过实地考察，考察团全面评估了服务于安全保障工作的各项要素。考察结束后，考察团与安江省公安厅和太阳集团举行了会议，就协调制定保护方案相关的多项重要内容交换了意见并达成一致。



范文雄少将在会议上强调，2027年APEC领导人会议周是具有国际规模、受到众多元首、高级领导人和国际友人关注的特别重要的政治外交活动。因此，安全保障工作必须从早从远抓好谋划；制定科学、严密的安全保卫方案，确保在任何情况下都不被动、不意外。



会议现场。图自越通社

范文雄要求各职能单位加强协调，定期排查基础设施系统、交通路线、住宿地点和活动举办地点，同时为APEC峰会期间有效开展警卫工作，准备好充足的力量、车辆和技术装备。



会议集中评估了有利与困难因素，提出了多项解决方案，以主动保障2027年APEC领导人会议周所有相关活动的绝对安全。



安江省公安厅副厅长陶海灯大校表示，省公安厅将继续与警卫司令部、公安部各业务单位、地方政府及相关单位密切协调，制定、补充和完善安全保障方案，为这一重要的活动成功举办作出贡献。（完）