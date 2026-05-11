通过“模拟法庭”形式开展打击IUU捕捞宣传活动

越通社安江省——自 5月9日至10日，海警第四区司令部、《公理报》、第九军区军事法院、安江省委宣教与民运部联合在安江省西安乡人民委员会和富国特区人民委员会举办了以“模拟法庭”形式开展的打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）法律宣传活动。



此次“模拟法庭”取材于一起真实案件，内容涉及组织渔船和渔民赴外国海域非法捕捞，同时故意关闭渔船监测系统(VMS)，企图逃避职能机关监管。



根据起诉书内容，被告人为牟取非法利益，组织多名渔民在越南海域之外非法捕捞海产品。在活动过程中，涉案人员多次中断VMS信号、更改渔船识别信息，以避免被发现。最终，这些渔船在非法捕捞时被外国执法力量查获。



通过模拟审判过程，审判委员会详细分析了涉及IUU违法行为所带来的法律后果，包括根据违法程度承担行政处罚甚至刑事责任；同时指出其对越南打击IUU工作的负面影响，以及对解除欧盟委员会（EC）针对越南水产品“黄牌警告”的不利影响，从而给越南水产业的国际合作与融合进程带来困难。

以“模拟法庭”形式开展的打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）法律宣传活动现场。越通社发

通过生动直观的舞台化形式，“模拟法庭”帮助民众更加容易了解海上水产捕捞相关法律规定，特别是关于打击IUU、出入境管理以及渔船VMS设备使用等规定。

值得注意的是，“模拟法庭”不仅具有法治教育意义，更是对渔民和水产企业的有力警示——打击IUU不仅是国家的责任，也是每一个个人和组织，尤其是水产业从业者的义务。



在宣传活动上，海警第四区司令部政委阮文勇少将表示，举办“模拟法庭”不仅有助于提高渔民法律意识，还增强了他们在海上作业时遵守规定、不侵犯外国海域的自觉性，为全国早日解除欧盟对越南水产品的“黄牌警告”作出贡献。



除了“模拟法庭”外，第四海警区司令部还与《公理报》、第九军区军事法院、安江省委宣教与民运部联合举办座谈交流活动，直接与渔民和船主开展法律交流，解答实际问题，帮助民众更容易掌握海上捕捞相关法律规定，提高依法出海作业意识。（完）