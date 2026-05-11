VIETLEAD 2026项目：连接旅欧越南青年领导者

越通社巴黎——据越通社驻巴黎记者报道，5月9日，“VIETLEAD 2026——在欧洲的越南领导力（Vietnamese Leadership in Europe）”项目开幕式在法兰西共和国首都巴黎隆重举行。该项目由越南驻法国青年大学生协会和越南留法学生会联合举办。



此次活动以“青年知识分子—创新—奉献—融入”为主题，是旨在促进旅外越侨青年领导能力发展和加强社区联系的大规模活动之一。



开幕式进行了在线直播，出席嘉宾包括多位领导人以及来自14个欧洲国家的近100名代表，他们均是青年知识分子、协会干部、优秀学生和越南青年科学家。



越南驻法国青年大学生协会主席、组委会成员阮潘宝瑞在开幕词中强调了VIETLEAD 2026的目标，即提升意识、发展领导技能并加强各成员协会组织之间的联系。在社会多变的背景下，协会工作作为联结社区的纽带，其重要性日益凸显。



海外越南人国家委员会主任阮忠坚强调，VIETLEAD 2026是体现旅欧越南青年主动精神和奋发向上雄心的典型活动。旅欧越南青年大学生联合会代表阮氏妙玲肯定了社区工作的长期价值不仅在于技能，还在于人际关系和生活本领。



越南驻法国大使郑德海高度评价组委会的主动性和创造性，并肯定VIETLEAD 2026是为旅欧越南青年一代“点燃伟大抱负”的地方。郑德海大使特别评价了“未来领导者”论坛，期望其能在科学界、专家界和企业界之间建立实质性的联系。



VIETLEAD 2026得到了国内外多个权威机构和组织的赞助支持，如越南青年联合会中央、越南大学生协会中央、国家海外越南人委员会、越南驻法国大使馆、越南在法国文化中心以及旅欧越南人各协会组织。



在为期三天（5月8日至10日）的活动中，各项安排穿插了学术研讨与体验活动，包括专题课程、讨论会、在蒙雷奥公园胡志明主席雕像前献花的“追寻胡伯伯足迹”行程、巴黎观光、交流晚宴、“未来领导者”论坛以及证书颁发仪式。



VIETLEAD 2026旨在为青年领导者一代建立一个学习、交流和全面发展的平台，传播“知识引路—领导未来”的方针。



在接受越通社采访时，阮潘宝瑞表示，越南驻法国青年大学生协会计划每两年举办一次该活动，以培养和磨砺协会领导技能。越南驻德国学生会会长冯文愿希望学习借鉴欧洲各国的协会工作经验。越南驻爱尔兰学生会会长阮海英表示，VIETLEAD是一个回顾发展历程、学习协会建设、培养接班人、活动组织及维护越南文化特色经验的机会。



凭借切实的价值和长远的愿景，VIETLEAD 2026有望成为连接与发展旅欧越南青年领导者一代征程中的重要里程碑。（完）

越通社