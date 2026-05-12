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广义省边防部队助力边境民众增强脱贫致富内生动力

秉持“同吃、同住、同劳动、同说少数民族语”的方针，在 2015-2025 年阶段，广义省边防部队有效开展了数十个生计扶持模式与项目。这些“绿衣战士”的务实举措，不仅帮助边境及海岛地区同胞实现了可持续脱贫，更为构筑坚固的全民边防阵势作出了重要贡献。

在各生计扶持项目中，“赠送种牛循环养殖”模式成为一大亮点。图自越通社
在各生计扶持项目中，“赠送种牛循环养殖”模式成为一大亮点。图自越通社

越通社河内——秉持“同吃、同住、同劳动、同说少数民族语”的方针，在 2015-2025 年阶段，广义省边防部队有效开展了数十个生计扶持模式与项目。这些“绿衣战士”的务实举措，不仅帮助边境及海岛地区同胞实现了可持续脱贫，更为构筑坚固的全民边防阵势作出了重要贡献。

在各生计扶持项目中，“赠送种牛循环养殖”模式成为一大亮点。截至目前，已有 158 个贫困户获赠种牛。不仅止于提供种苗，边防战士们还直接与民众并肩作战，从选址搭建坚固牛舍、指导青贮饲料技术，到传授疫病防治流程，全程提供技术支持。

除了畜牧业，边防战士的足迹也深深印在水稻田间。在这里，“双季稻种植”模式让许多荒废已久的土地重新焕发了生机。

部队不仅动员民众、发放种子和化肥，战士们还直接下田下地，从翻耕到收割全程提供协助。如今，金灿灿的丰收美景已传遍各个村寨，帮助同胞们实现了粮食自给自足。

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“双季稻种植”模式让许多荒废已久的土地重新焕发了生机。图自越通社



在保障物质生活的同时，广义省边防部队特别注重关怀边境地区后代的未来。“助学行动”和“边防哨所养子”等充满人文意义的项目，已成为连接军民几代人的亲情纽带。

全军官兵累计捐款 150 亿余越盾，用于资助和抚养 360 多名特困学生。深山里的课堂、边防屯里温暖的饭菜，为孩子们在求学路上勇往直前注入了动力。持之以恒的付出终获硕果：已有 17 名学生考入大专院校，未来有望成为建设家乡的高素质人才。

广义省边防部队党委和指挥部确定“助民”是长期且核心的政治任务。未来一段时间，将继续指导各单位深入基层，将发展经济与保护民族文化特色有机结合。广义省边防战士们的默默奉献，不仅提升了民众的生活质量，更筑起了一道坚不可摧的“绿色钢甲”，守护着祖国的安宁。（完）

越通社
#广义省边防部队 #边境民众 #脱贫致富 越南
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