越共中央总书记、国家主席苏林与瑞士联邦主席居伊·帕姆兰通电话

苏林强调，越南始终重视与瑞士的友好关系和多领域合作，希望双方继续密切配合，有效开展并进一步深化2025年1月建立的全面伙伴关系。 希望瑞士继续成为越南新发展时代的可靠同行伙伴。

居伊·帕姆兰表示，瑞士始终重视并希望进一步加强与越南在改革和实施新时期国家发展目标进程中的合作关系。

两国领导人认为，在世界局势持续复杂多变且难以预测的背景下，两国更需要加强对话、巩固政治互信并进一步深化多领域合作。

居伊·帕姆兰对苏林提出的4大合作方向表示赞同，其中注重通过保持各渠道、各层级经常性的交流与接触来增进政治互信，不断充实两国全面伙伴关系内涵；在贸易投资合作方面创造与两国潜力和地位相称的突破；同时发挥科技作为双边关系新合作支柱的作用，优先开展农业、生物技术、绿色能源和数字经济领域的联合研究项目，将国防安全合作作为两国关系的重点内容之一。

双方还强调加强沟通，尽早结束《越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自由贸易协定》谈判的重要性，进而为双边经济、贸易和投资合作注入新动力。

苏林重申，越南重视并愿按照国际贸易的规定与瑞士及其他伙伴就知识产权问题进行交流，建议瑞士分享经验并支持越南发展国际金融中心和金融科技领域，特别是数字金融、区块链、数字资产和可持续金融，同时希望瑞士继续为旅居瑞士越南人创造便利条件，从而为培育两国友好合作关系作出贡献。

关于多边合作，双方一致同意加强在国际事务和联合国框架内的协调与配合，在尊重国际法的基础上，解决共同关心的国际问题，为地区和世界的和平、稳定与繁荣发展作出贡献。（完）