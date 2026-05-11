政府总理黎明兴与外交部、司法部举行工作会议

5月11日上午，越南政府总理黎明兴与外交部举行会议，就过去一段时间的工作落实及任务执行情况，以及未来的重点、紧急和战略性任务方向进行讨论。

黎明兴总理在会上发表总结发言中明确指出，越共十四大已确定“推进对外工作与融入国际一体化是至关重要且经常性的任务”。这是党在战略思维上的重要转变，体现了对对外及外交领域极其重要的角色和地位的高度评价。

黎明兴总理表示，外交部的工作为维护和平、稳定以及国家发展的环境与各国友好关系作出了贡献；同时为完善党的理论思维和外交路线，特别是为越共十四大关于对外工作战略思维的转变作出了积极贡献。

黎明兴总理也认为，除了已取得的成绩外，需要直面局限、困难、挑战及其成因。黎明兴强调，要建设清廉、强大的党部，高度重视并做好党建工作和内部政治保卫工作，尤其是在重要地区，采取措施增强底线思维，做到未雨绸缪。

与此同时，各相关方需深入研究，抓紧将越共十四大对外路线细化至具体的计划、方案和政策中，确保进度与质量；核心是落实政治局关于执行十四大对外路线的决议。

黎明兴总理要求提高对世界及地区形势的研究、参谋、评估和预测质量，关注主要及重要合作伙伴的战略和政策调整，以便及时提供信息，并就各项主张、政策、措施及应对预案提出意见，确保不陷于被动、不感到意外，从而拦截影响国家安全、国防及发展的潜在风险。

​

当天上午，政府总理黎明兴主持了与司法部的工作会议，讨论2026年年初以来任务执行情况暨未来核心任务和方向，特别是建设与完善同步、现代且具竞争力的发展体制，以实现可持续的“两位数”增长目标。

黎明兴在会上发表总结讲话时明确指出，作为“法治守门人”和政府在立法与体制完善方面的战略参谋机关，司法部在让法律和体制必须真正成为战略突破口的责任和作用重大，服务于国家发展和两位数增长的目标。

关于未来重点任务和任务，黎明兴要求首先要建设廉洁强大的党部，完善规章制度，革新工作作风，使其运作质量实现根本性转变。

他强调，司法部必须确立新的增长模式，调整经济结构，大力推进工业化与现代化；管理模式从“事前监管”转向“事后监管”，立即破解体制机制和政策方面的所有瓶颈。

本着上述精神，黎明兴建议司法部认真仔细研究并同步有效落实越共十四大决议、中央政治局关于改革创新立法执法工作，满足国家新时代发展要求的第66-NQ/TW号决议和中央、中央政治局、中央书记处以及苏林同志的相关决议和结论。

他要求司法部需抓紧制定《远期展望至2045年新纪元越南法律体系完善战略方案》，并于2026年10月15日前向政府党委常委会汇报。同时，核查提交第十六届国会第二次会议审议的各项法律草案起草进度。

在国际法和国际合作方面，继续提升处理国际投资争端等国际法律问题的能力，培养高素质的公职律师团队，发挥政府法律代表机关的作用，旨在保护国家和民族的利益，抓紧出台提高预防和解决国际投资争端效率的特殊政策。（完）