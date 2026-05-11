跨境支付——数字经济的连接纽带

跨境支付方式正在真正改变全球旅游和贸易体验，使资金流动比以往任何时候都更加快捷。当资金流转更快、成本更低时，贸易、旅游和消费也将实现更强劲增长。

一名韩国游客下飞机抵达越南

无需兑换现金

无需携带国际银行卡

只需一部手机

从咖啡、出租车到购物等所有消费，均可通过二维码完成支付

这种跨境支付方式正在真正改变全球旅游和贸易体验，使资金流动比以往任何时候都更加快捷。当资金流转更快、成本更低时，贸易、旅游和消费也将实现更强劲增长。

越韩文化大使李昌根：“对于国际二维码支付企业而言，持续推进这一倡议，对于振兴旅游业以及推动符合时代趋势的数字化、智慧化旅游至关重要。此外，由于旅游业会带动其他领域的发展，因此也能够促进经济增长。”

根据英国央行的数据，全球跨境支付规模预计从2017年的约150万亿美元增长至2027年的250万亿美元。

目前，跨境电子商务约占越南电子商务市场总收入的37%。越南也已跻身全球侨汇收入较高国家之列，2025年侨汇规模约达160亿美元。

然而，在这些增长数字背后，跨境支付仍存在不少“堵点”，包括：交易成本仍然较高、处理时间较长、用户体验亟待提升等。

许多游客到越南时仍需携带现金或兑换外币。与此同时，不少小型商户由于成本和技术基础设施限制，尚无法接入国际支付平台。这正是许多国家纷纷投入建设新型支付基础设施竞争的原因。

在越南，最初的互联互通已经开始形成。从泰国、老挝、柬埔寨，到中国，最新扩展至韩国，跨境二维码支付生态系统正在迅速扩大。

越南国家支付公司副总经理阮登雄：“我们已经与泰国、老挝、柬埔寨连接。上个月，我们与中国完成对接。韩国可以说是第五个参与这一连接体系的国家。此外，我们计划在2026年进一步拓展至一些与越南关系密切、赴越游客众多的国家和地区，例如印度和中国台湾。”

跨境支付互联互通不仅是技术问题，其背后更是推动旅游、贸易和国际资金流动的目标。

韩国目前是越南最大的旅游客源市场之一。与此同时，中国仍然是越南重点国际客源市场，拥有巨大的消费和数字支付需求。

随着支付变得更加便捷，游客消费能力也提升。

BIDV银行卡与运营中心主任潘氏清闲：“可以说，越韩二维码跨境支付服务为多方带来了利益。韩国游客除了可以使用传统银行卡支付方式外，还可以使用他们熟悉的移动应用在越南扫描二维码完成支付，无需兑换现金，交易过程透明、公开且安全。”

从国际角度看，各支付机构也将越南视为一个极具潜力的市场。不仅因为旅游业快速增长，还因为数字支付使用率持续提高。

蚂蚁国际总裁Douglas Feagin：“对我们而言，实际上移动支付只是起点。我们支持跨境支付，并寻求商业机会。对于越南企业来说，我们将帮助他们拓展游客客户群，不仅来自中国，也包括亚洲乃至全球其他国家和地区。这将为越南公司吸引越来越多的游客。这不是单向道路，而是双向通道，将推动创新与发展。”

专家认为，跨境支付已不再只是金融基础设施。它正在成为数字经济的“连接动脉”。

在数字经济时代，资金流动越快，国家竞争力就越强。因此，跨境支付不仅仅是技术或银行业务的问题，而正在成为增长的战略基础设施。(完)