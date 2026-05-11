奠边省历史文化旅游综合体缆车项目正式启动

5月10日，在芒峰乡（Mường Phăng），奠边省人民委员会与太阳集团（Sun Group）正式举行奠边府缆车与文化历史旅游综合体项目动工仪式。该项目被寄予厚望，有望为当地旅游业带来突破性发展，助力奠边逐步成为吸引国内外游客的重要旅游目的地。

该项目总投资超过2万亿越盾，预计占地面积约35.35公顷，位于芒峰乡和普尼乡。项目建成后，将连接奠边府战场的重要历史遗迹，缩短游客出行时间，并拓展旅游体验空间。

太阳集团北部地区副主席兼总经理阮春战：“太阳集团承诺以高度责任感、敬意与专业精神推进奠边缆车项目建设，尊重当地历史文化和自然景观。项目将采用现代化技术，在缩短游客出行时间的同时，最大限度减少对环境的影响。缆车线路建筑设计将以当地民族文化为灵感，旨在弘扬历史价值。我们的目标不仅是服务旅游业发展，更希望为当地文化遗产保护与传承作出贡献。”

经过多年等待，项目正式启动为芒峰革命根据地群众带来了喜悦、振奋与巨大期待。地方居民希望，该项目不仅能够推动旅游业发展，还能创造更多就业机会，提高人们的生活水平。

奠边省芒峰乡口㩒村居民梁氏银：“近年来，芒峰乡发生巨大变化，未来山罗—奠边高速公路也将经过这里，如今缆车项目正式开工，当地居民都感到十分高兴。

对于地方政府而言，该项目被视为有效开发奠边省历史文化旅游潜力的重要动力。

奠边省芒峰乡党委书记、乡人民议会主席黄文权：“项目建成后，将为地方经济社会等各领域的发展起着带动作用。

在动工仪式上，越南政府副总理阮文胜要求各有关单位集中资源，切实履行工程项目进度承诺；同时确保工程质量，保护景观环境，充分发挥奠边府战场遗址群的历史价值。

该项目计划在5年内完成，预计将为奠边省旅游业带来新的转折点，逐步把具有历史意义的奠边这片土地打造成为区域乃至国际知名的历史文化旅游目的地。（完）