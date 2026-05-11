嘉莱省推广电子捕捞日志系统

在风浪中告别笨重的纸质账本，嘉莱省的许多渔民已开始熟悉并使用电子捕捞日志。这一转变不仅帮助船主和船长节省时间、确保数据存储安全，更推动了生产思维向现代化和可持续方向的重大变革。

在完成出海准备工作后，嘉莱省渔民裴清金抓紧时间请渔港工作人员指导安装并使用电子捕捞日志应用程序。在细致的指导下，他逐步掌握了自动更新船舶位置、记录下网时间、登记出入港以及登记船员名单等功能。

BĐ 99099 Ts号渔船船长 裴清金：“使用电子日志非常方便，熟练操作后在海上作业会比以前省事得多。”

TComie能源电信股份公司员工 黄黎曰胜： “我们安排了工作人员驻点指导渔民使用软件并协助打印日志。如果在操作过程中遇到任何困难，我们会重新演示流程。”

作为“船舶航程系统”软件的一部分，电子日志不仅便利了海上作业，还使职能部门的管理更加高效，特别是对申报产量和捕捞位置的监管。同时，这有助于确保数据的透明化，服务于追溯产地及打击“非法、不报告和不管制”捕捞活动。

嘉莱省渔港管理局副局长 阮英勇： “渔港正在宣传引导渔民进行电子登记。根据未来的方针，所有未配置电子日志的渔船，渔港管理局将不予核发准许出海捕捞的证明。”

为实现100%渔船应用电子日志的目标，嘉莱省出台了相关支持政策：对长度15米以上的渔船，每月补贴33万越盾的船舶监视设备租费；对12米以上使用电子日志的渔船，每月补贴20万越盾。

嘉莱省农业与农村发展厅副厅长 陈国庆： “推行电子日志对水产品产地追溯至关重要，这是打击IUU捕捞的核心任务。目前，除了部分在南部海域作业的渔船外，省内基本所有渔船都已安装了电子日志。”

随着技术的同步应用、政策的及时扶持以及渔民守法意识的增强，渔民的出海之旅不仅更加安全透明，也将为解除“黄牌”警告、走向负责任且可持续的渔业发展做出重要贡献。（完）