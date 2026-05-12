嘉莱省全面推广电子渔业捕捞日志

告别了在风浪中翻找纸质记录本的传统方式，如今，嘉莱省越来越多渔民开始接触并使用电子渔业捕捞日志。这一转变不仅帮助船主和船长节省时间、实现数据安全存储，也推动当地渔业生产理念朝着现代化、规范化和可持续方向加快转型。

在完成出海前各项准备工作后，嘉莱省渔民裴清金抓紧时间向渔港工作人员学习安装和使用电子捕捞日志应用程序。在工作人员耐心指导下，他逐步掌握了自动更新船只定位、记录撒网时间、登记出入港信息以及船队成员注册等功能操作。

BĐ 99099 TS号渔船船长裴清金：“如果能够熟练使用电子日志，将会非常方便。在海上作业时，相比传统记录方式更加快捷高效。”

TComie能源通信股份公司代表黄黎曰胜：“我们安排工作人员现场指导渔民使用系统，并协助打印日志。如果渔民在软件操作过程中遇到困难，我们将继续进行指导，帮助大家熟悉整个操作流程。”

集成于“船舶航行系统”中的电子捕捞日志，不仅为渔民海上生产作业带来便利，也有助于相关职能部门更加高效地开展管理工作，特别是在监测捕捞产量、申报数量以及作业海域等方面。同时，该系统还有助于实现数据透明化，为水产品追溯以及打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）提供有力支持。

嘉莱省渔港管理委员会副主任阮英勇：“渔港方面正积极宣传并指导渔民注册、申报电子日志。按照下一阶段的统一要求，凡未安装电子捕捞日志系统的渔船，渔港管理部门将不予批准其出海作业。”

为实现100%渔船应用电子捕捞日志的目标，嘉莱省已出台相关扶持政策：对于船身长度超过15米的渔船，每艘每月可获得33万越盾的航行监控设备通信费用补贴。此外，长度在12米以上并使用电子捕捞日志的渔船，还可获得每艘每月20万越盾的通信费用支持。

嘉莱省农业与环境厅副厅长陈国庆：“推广电子日志对于实现水产品追溯具有决定性意义，也是打击IUU捕捞的重要任务。目前，除部分仍在南部渔场作业的渔船外，省内绝大多数渔船已完成电子日志安装。”

随着科技手段的同步应用、扶持政策的及时落实以及渔民守法意识的不断提高，渔民出海作业不仅更加安全、透明，也为越南共同努力解除IUU“黄牌”警告、推动可持续渔业发展作出了积极贡献。（完）

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