越南与加拿大拓展贸易合作空间

越通社河内——在全球贸易波动的背景下，越南和加拿大继续推动经济、贸易合作及供应链对接。这是越南工贸部部长黎孟雄11日在河内会见加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）时所强调的内容。
会上，双方高度评价越加合作关系近期所取得的积极进展，特别是在经济、贸易和投资领域。加拿大目前是越南在美洲地区的重要贸易伙伴之一，而越南继续是加拿大在东盟的最大贸易伙伴。双边贸易额在过去4年翻了一番。仅2025年，双边贸易额达86亿美元，同比增长18.8%。
吉姆·尼克尔高度评价越南在全球供应链中日益重要的角色，并强调，越南是加拿大可靠供应链合作伙伴。在全球贸易波动的背景下，两国继续分享支持开放、透明、基于规则的贸易体系的观点。
双方同意继续密切协调，筹备越南-加拿大经济合作联合委员会第三次会议，以及预计将于2026年6月初在加拿大举行的越加商业论坛。
黎孟雄评价，尽管国际环境仍面临诸多困难，双边经济、贸易和投资关系依然保持积极增长势头，同时强调，两国合作空间仍然巨大。黎孟雄强调，共同参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》为双方带来了诸多切实利益，有助于促进贸易、投资、企业及供应链对接。
黎孟雄同时建议，加拿大继续与越南和越南工贸部在双边和多边合作机制中密切配合，为未来进一步推动贸易和投资创造新动力。
会见中，双方还就东盟 - 加拿大自由贸易协定谈判进程进行了交流。黎孟雄建议，加拿大继续发挥积极、灵活的作用，尽早处理遗留问题，致力于达成一项实质性、平衡、互利的协定。
黎孟雄同时建议，两国继续支持企业有效利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），促进贸易投资，为越南商品更深入地参与加拿大供应链和分销体系创造更便利条件。（完）
范明政总理会见加拿大国际发展国务秘书兰迪普·萨莱
越南政府总理范明政1月6日下午在政府驻地会见了正对越南进行工作访问的加拿大国际发展国务秘书兰迪普·萨莱（Randeep Sarai）。