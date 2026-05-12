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越奥专家促进人工智能与网络安全的合作

上周末，越南国家网络安全协会（NCA）代表团与越南公安部代表与奥地利国家技术研究院（AIT）就促进双方在网络安全、数据和人工智能（AI）领域的合作召开工作会议。

越南国家网络安全协会（NCA）代表团与越南公安部代表与奥地利国家技术研究院（AIT）就促进双方在网络安全、数据和人工智能（AI）领域的合作召开工作会议。图自越通社
越南国家网络安全协会（NCA）代表团与越南公安部代表与奥地利国家技术研究院（AIT）就促进双方在网络安全、数据和人工智能（AI）领域的合作召开工作会议。图自越通社

越通社河内——越通社驻欧洲记者报道，上周末，越南国家网络安全协会（NCA）代表团与越南公安部代表与奥地利国家技术研究院（AIT）就促进双方在网络安全、数据和人工智能（AI）领域的合作召开工作会议。越方代表团的有NCA执行委员会委员何文北上校、NCA副秘书长兼办公室主任武维贤以及NCA研究、咨询、技术开发和国际合作部门的代表。AIT代表团的有赫尔穆特·利奥波德博士、马丁·斯蒂尔勒博士、罗斯·金德博士和伯恩哈德·科恩博士。

武维贤在会上强调，在网络安全挑战日益呈现跨国化趋势的背景下，越南国家网络安全协会一直将国际合作视为核心方向，旨在促进知识共享、经验交流及技术对接。他指出，该协会正在发挥连接政府管理机构、企业与专家的桥梁作用；同时积极参与政策咨询、法律评议，并推动越南可持续网络安全生态系统的发展。

会上，双方就全球网络安全趋势、国际新规的影响以及未来优先合作的领域交换意见。越南国家网络安全协会建议通过以下重点方向加强与奥地利国家技术研究院的战略伙伴关系，包括保护关键数字基础设施确保数据安全并构建可靠数字生态系统、在保障网络安全工作中应用人工智能和数据分析技术、培养高素质人力资源、定期互派专家并共同举办国际年度论坛和研讨会。另外，该协会建议促进两国科技企业间的对接，促进技术转让，开展有关网络安全、数据及人工智能的倡议。

此次会议不仅进一步深化越奥两国在网络安全与数字技术领域的双边合作关系，而且为两国各机构、组织和企业之间开展务实合作开辟了广阔空间。（完）

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