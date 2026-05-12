打击走私与假冒伪劣商品：监管莫留空白地带

越通社河内——仅在2026年前4个月，全国职能部门共发现并处理了涉及走私、商业欺诈和假冒伪劣商品的案件近4.4万起；起诉刑事案件1464起，涉案嫌疑人2277名。这些数字充分显示了当前打击走私与假货斗争的激烈程度，同时也反映了从中央到地方各职能部门采取了极其果断的介入行动。



值得注意的是，违禁品和走私货物的买卖、运输案件数量同比增加了208%以上；假冒伪劣及侵犯知识产权案件数量增长167%以上。伪劣商品已不再像以前那样零星出现，而是渗透了诸多领域，从化妆品、保健食品、药品，到必需消费品、农业物资以及网络平台销售的产品，无孔不入。



如果说过去走私通常与边境线、小道或货物集散仓库挂钩，那么现在许多违规者已将阵地大举转移到了网络空间。直播带货（Livestream）、电子商务平台、快递服务等正被非法利用，成为销售假货和来源不明商品的高速通道。



正因为如此，近期连续发现并查处多起重大案件，表明打击走私与假冒伪劣产品的斗争正朝着更加主动预防的方向推进，而不仅仅是事后处理。



在许多地区，职能部门不再局限于检查传统市场、仓库或运输线路，而是加强对数字环境下经营活动的审查。随着违法手段日新月异，这已成为监管工作的必然要求。



显然，打击假冒伪劣和走私货物的斗争并非仅仅处理零星的违规案件，而其背后的核心要求是维护市场纲纪、保护消费者，并为守法经营的企业营造公平竞争的环境。



实际表明，每一批被查获的伪劣商品不仅造成国家预算收入的流失，还在于侵蚀消费者的信心。更为严重的是，药品、保健食品、化妆品等与人体健康直接相关的许多伪劣商品可能会造成长期的健康危害。



在电子商务迅猛发展的背景下，这场斗争注定仍将面临诸多困难。然而，仅在年初短短几个月内就有近1500起案件遭起诉，传递出了一个明确的信号，即在打击走私、商业欺诈和假冒伪劣产品的斗争中，绝无“空白地带”，也绝无例外。



当违法行为受到严厉制裁时，市场才能运行得更加透明，守法经营的企业也才能更有信心进行长期投资与发展。（完）

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